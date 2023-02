Baru Meluncur Hari Ini, Apa yang Baru Dari Toyota All New Agya?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Toyota Astra Motor (TAM) hari ini resmi meluncurkan generasi terbaru Agya setelah 10 tahun mengaspal di Indonesia. Bahkan, Toyota juga meluncurkan dua varian sekaligus, yakni All New Agya dan varian GR Sport.

Lantas, apa yang baru dari mobil Agya generasi kedua ini?

Executive Chief Engineer All New Agya Toshihiro Nakano mengatakan bahwa mobil teranyar Toyota ini memiliki mesin baru, CVT, Platform yang disebut sebagai ‘senjata’ terbaru untuk meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar.

“Saya yakin kualitas dasar seperti daya tahan dan kehandalan adalah dasar untuk mendapat kepercayaan dan toyota telah berhasil unggul dalam hal ini dengan mengadopsi kombinasi mesin dan transmisi baru, All New Agya memiliki performa yang lebih bertenaga, sehingga dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan,” kata Toshihiro dalam peluncuran All New Agya di Jakarta, Senin (13/2/2023).

All-New Agya mendapatkan pembaruan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi mesin, dan juga menawarkan dan performa yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Agya teranyar ini sekarang dilengkapi dengan mesin baru berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm. Mesin 3-silinder yang tersemat pada Agya diklaim memiliki keunggulan dan kelebihan berupa efisien dalam mengolah bahan bakar dan memproduksi torsi lebih tinggi

Karakter torsi kuat yang didapatkan sejak putaran mesin rendah tersebut memberikan akselerasi lebih cepat dan sigap dari model sebelumnya tanpa mengorbankan konsumsi bahan bakar.

Adapun, penggunaan platform terbaru ini memberikan juga ruang untuk memperbesar dimensi kabin dengan menjaga bodi tetap kompak dengan dimensi baru Agya yang memiliki panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm dan wheelbase 2.525 mm.

Sementara itu, untuk varian GR Sport All New Agya, dibekali dengan aero kit yang dipasangkan pada eksterior, penambahan downforce kendaraan juga mobil ini bermanuver dengan stabil dan lincah tanpa khawatir kehilangan kendali

Selanjutnya, karena mobil ini mewarisi DNA motorsports TOYOTA GAZOO Racing (TGR), perubahan lanjutan dilakukan pada sistem suspensi dan EPS yang diracik agar mobil sanggup memberikan daya redam lebih maksimal dan peningkatan kelincahan saat bermanuver dibanding model standar.

“Sebagai top model dari All New Agya tipe GR Sport dikembangkan untuk pasar indonesia yang memiliki gaya eksklusif dan performa berkendara yg luar biasa untuk mewujudkan performa kendara yg luar biasa, power steering, steering gear, shock absorber dan coil yang dikembangkan secara khusus” pungkas Toshihiro.

