Toyota Luncurkan All New Vios Hari Ini, Intip Harga dan Spesifikasinya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya resmi meluncurkan All New Vios di Indonesia dengan beberapa pembaruan pada platform baru yang dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang lebih lengkap dan makin memberikan kenyamanan serta keamanan berkendara.

Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa pihak TAM terus mengembangkan sedan yang tangguh, memenuhi kebutuhan pelanggan dan membuat mobil sedan yang berkelas.

“Sejak awal, Vios kami kembangkan sebagai sedan yang tangguh dan dapat diandalkan. Seiring berjalannya waktu, kami terus melakukan continuous improvement untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan mobil sedan berkelas yang valuable,” kata Anton Dalam media gatheringAll New Vios, Rabu (12/10/2022)

TAM menjelaskan tranformasi pembaruan pada unit Vios generasi ke-4 ini, hadir dengan peningkatan platform baru yang meningkatkan unsur kenyamanan dengan mengubah dimensi dengan panjang 4.410mm, lebar 1.740 mm, tinggi 1.480 mm, dengan jarak sumbu roda hingga 2.620 mm

Angka dimensi tersebut dikatakan lebih lebar 10 mm dan lebih rendah 20 mm, serta jarak sumbu roda yang bertambah 70 mm dibanding generasi sebelumnya. Namun, TAM mengklaim All New Vios tetap dapat lincah dalam bermanuver.

TAM mengklaim bahwa jarak sumbu roda yang semakin jauh akan membuat pengguna lebih nyaman, serta bodi yang lebih rendah akan memberikan pusat gravitasi lebih baik untuk meningkatkan kualitas berkendara.

Dari segi mesin, All New Vios mengadopsi mesin baru berkode 2NR-VE 1.496 cc 4-silinder yang tangguh dan andal, dengan dapur pacu yang menghasilkan tenaga 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm.

All New Vios juga dilengkapi dengan teknologi keselamatan, yaitu Toyota Safety Sense (TSS), seperti Pre-Collision Warning and Braking Assist (PCWBA), Pedal Misoperation Control (PMC), Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP) Auto High Beam (AHB) dan fitur keselamatan lainnya.

Sebagai informasi, All New Vios hadir dengan pilihan lima warna, yaitu Platinum White Pearl, Attitude Black, Metal Stream Metallic, Grey Metallic,dan Red Mica Metallic yang dibanderol mulai dari Rp314.900.000 hingga Rp369.900.000.

