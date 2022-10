Produksi dan Ekspor Vios Disetop, Toyota Prioritaskan Segmen Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) belum lama ini meluncurkan All New Vios di Indonesia. Vios generasi terbaru itu berstatus Compeletely Built Up (CBU) yang diimpor langsung dari Thailand.

Adapun sebelumnya, mobil sedan segmen entry level itu diproduksi di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Artinya, produksi Vios dalam negeri sudah disetop dan otomatis ekspor juga dihentikan.

Director Corporate Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan, pihaknya perlu memprioritaskan segmen yang tinggi permintaan pasarnya, dalam hal ini cenderung kepada Sport Utility Vehicle (SUV) dan Low Multipurpose Vehicle (LMPV).

"Kami sudah setop produksi Vios, diganti model lain. Karena kami harus prioritaskan model-model yang penjualan domestik dan ekspornya bagus. Sekarang kami ada Veloz dan Avanza yang diekspor dan volumenya cukup tinggi, bahkan ekspor kami tahun ini naik 61 persen," ujar Bob saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/10/2022).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, TMMIN mengonfirmasi pemindahan pabrik Toyota Vios dari Indonesia ke Thailand sebagai bagian dari strategi bisnis Toyota. Bob menuturkan, hal itu disebabkan karena kapasitas produksi di TMMIN terbatas sehingga pihaknya harus menentukan prioritas produksi.

"Karena kapasitas kami sudah mentok, akhirnya kami harus pilih, kami prioritaskan model-model LMPV dan SUV yang memang marketnya diperkirakan akan terus berkembang," ujarnya.

Secara data, penjualan Toyota Vios memang tidak begitu menggiurkan jika dibandingkan dengan All New Avanza dan All New Veloz. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), penjualan Toyota Vios periode Januari hingga September 2022 tercatat hanya mengoleksi penjualan sebanyak 153 unit.

Capaian itu jauh berbeda dibandingkan penjualan All New Veloz periode Januari hingga September 2022 yang tembus 25.060 unit. Sementara penjualan All New Avanza periode Januari hingga September 2022 tercatat sebanyak 42.045 unit.

