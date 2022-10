Toyota All New Vios Meluncur dengan Cicilan Mulai dari 7 Jutaan, Minat?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Retailer terbesar untuk Toyota, Auto2000 memberikan skema kredit menarik untuk sedan yang baru meluncur, yakni All New Vios dengan cicilan mulai dari 7 jutaan.

Aftersales Business Division Head Auto2000, Nur Irmansyah Tara, mengatakan bahwa setiap pembelian All New Vios di Auto2000 akan mendapatkan skema kredit dengan cicilan yang dimulai dari 7 jutaan serta beragam keuntungan lainnya.

“Setiap pembelian All New Vios di Auto2000 dapatkan pula beragam keuntungan kemudahan layanan purna jual, termasuk servis berkala bebas biaya jasa dan part,” kata Nur dalam keterangan resmi, Rabu (12/10/2022).

Skema kredit yang diluncurkan Auto2000 disertai beragam asuransi, termasuk asuransi jiwa dan asuransi kerusakan termasuk banjir dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Berikut ini skema kredit Toyota All New Vios:

1. All New Vios 1.5 E M/T dengan harga Rp314.900.000

TDP 20 persen Rp65.530.000

Angsuran Rp7.051.000 / 60x

2. All New Vios 1.5 G CVT Non Premium Color dengan harga Rp355.200.000

TDP 20 persen Rp73.590.000

Angsuran Rp7.952.000 / 60x

3. All New Vios 1.5 G CVT premium Color Premium Color dengan harga Rp356.700.000

TDP 20 persen Rp73.890.000

Angsuran Rp7.986.000 60x

4. All New Vios 1.5 G TSS CVT Non Premium Color dengan harga Rp368.400.000

TDP 20 persen Rp76.230.000

Angsuran Rp8.247.000 60x

5. All New Vios 1.5 G TSS CVT Premium Color dengan harga Rp369.900.000

TDP 20 persen Rp76.530.000

Angsuran Rp8.281.000 60x

Sementara itu, generasi terbaru dari unit Toyota Vios ini merupakan sedan entry level, yang di mana saat ini hadir dengan mengusung platform baru, tampilan elegant dan powerful, ditambah fitur-fitur baru yang lebih lengkap, termasuk dengan disematkannya fitur berteknologi tinggi Toyota Safety Sense (TSS).

Dari segi mesin, All New Vios tampil dengan mesin baru berkode 2NR-VE 1.496 cc 4-silinder yang tangguh dan andal, mesin baru ini dilengkapi dengan enggunaan teknologi Dual VVT-i yang membuat mobil ini lebih irit bahan bakar di berbagai kondisi jalan dan gaya berkendara.

Adapun, dapur pacu All New Vios memiliki tenaga 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm yang pendistribusian tenaga ini disalurkan pada transmisi manual 5-speed atau CVT.

