Daihatsu Daftarkan Desain Mobil Mirip Vios, Siap Bermain di Segmen Sedan?

Bisnis.com, JAKARTA – Daihatsu telah mendaftarkan rancangan desain mobil sedan terbarunya di Indonesia. Dari tampilan, mobil ini tampak mirip dengan sedan terbaru dari Toyota yaitu All New Vios.

Rancangan desain mobil sedan Daihatsu telah terdaftar dalam dokumen Berita Resmi Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham No. 44/DI/2022 edisi Desember 2022.

Daihatsu telah mendaftarkan desain mobil tersebut pada 30 Desember 2022 dengan Nomor Permohonan DI : A00202204663 dan pemohon industri bernama Daihatsu Motor Co., LTD, yang beralamat di Osaka, Jepang.

Adapun, mobil sedan Daihatsu ini memiliki dua perancang desain asal Jepang bernama Shun Ohoka dan Eishi Araki.

Dari tampilan, mobil ini mirip dengan All New Vios yang sempat diluncurkan di Indonesia pada Oktober 2022. Terlebih All New Vios juga menggunakan platform terbaru dari Daihatsu New Global Architecture (DNGA).

Jika mobil sedan terbaru Daihatsu merupakan kembaran All New Vios maka spesifikasinya tidak akan terlalu berbeda jauh. All New Vios sendiri mengadopsi mesin baru berkode 2NR-VE 1.496 cc 4-silinder yang tangguh dan andal, dengan dapur pacu yang menghasilkan tenaga 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm.

All New Vios memiliki panjang 4.410mm, lebar 1.740 mm, tinggi 1.480 mm, dengan jarak sumbu roda yang dibanderol mulai dari Rp314.900.000 hingga Rp369.900.000.

Sebagai informasi, Daihatsu juga sempat memperkenalkan konsep mobil sedan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS).

Kala itu, mobil konsep DN F-Sedan Daihatsu hadir tampilan luar futuristik dan sporty dengan balutan warna merah metallic dan ornamen hitam. Namun, mobil konsep tersebut tak kunjung dipasarkan ke pasar Indonesia hingga saat ini.

