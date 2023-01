Daihatsu Motor Daftarkan Rancangan Mirip Vios, ADM : Belum Ada Rencana Garap Sedan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra Daihatsu Motor mengungkapkan belum berencana untuk bermain di pasar sedan dalam waktu dekat, meski diketahui telah mendaftarkan rancangan desain sedan mirip Vios.

Rancangan itu termuat dalam dokumen Berita Resmi Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham edisi Desember 2022.

Direktur Marketing dan Direktur Corporate Planning & Communication Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani membenarkan pengajuan rancangan itu berasal dari prinsipalnya di Jepang.

“Ini pendaftaran rutin yang dilakukan oleh DMC [Daihatsu Motor Corporation] untuk hak cipta kendaraannya," kata Sri kepada Bisnis, Senin (2/1/2023).

Namun, saat ditanya Daihatsu Indonesia akan bermain di pasar sedan dengan mobil rancangan prinsipalnya ini. Dia menjawab pihaknya belum memiliki rencana untuk hal tersebut.

"Sampai saat ini kami belum memiliki rencana untuk masuk ke pasar sedan," ungkapnya.

Untuk diketahui, Daihatsu Motor Co.,LTD atau Daihatsu Jepang telah mendaftarkan desain mobil tersebut pada 30 Desember 2022 dengan Nomor Permohonan DI : A00202204663 dan pemohon industri bernama Ikeda Shi yang beralamat di Osaka, Jepang.

Adapun, mobil sedan Daihatsu ini memiliki dua perancang desain asal Jepang bernama Shun Ohoka dan Eishi Araki.

Dari tampilan, rancangan desain mobil ini mirip dengan All New Vios yang sempat diluncurkan di Indonesia pada Oktober 2022. Terlebih All New Vios juga menggunakan platform terbaru dari Daihatsu New Global Architecture (DNGA).

Sekadar informasi, Daihatsu juga pernah memperkenalkan konsep mobil sedan pada ajang GIIAS 2017. Kala itu, mobil konsep DN F-Sedan Daihatsu hadir tampilan luar futuristik dan sporty dengan balutan warna merah metallic dan ornamen hitam.

