GIIAS 2022: Harga Subaru XV dan BRZ Mulai dari Rp450 Juta

Bisnis.com, JAKARTA – Subaru kembali hadir di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City dengan memperkenalkan dua model sekaligus, yakni Subaru XV dan Subaru BRZ yang dibanderal mulai dari Rp450 juta per unit.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher menyampaikan bahwa tahun yang menjadi ajang comeback nya Subaru di Indonesia pada pameran otomotif GIIAS tersebut membawa kembali identitas SUV Subaru.

“Hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah untuk Subaru, mengingat sejak pertama kali Gaikindo menyelenggarakan GIIAS di ICE BSD City, merek Subaru belum pernah berpartisipasi. Untuk itu, partisipasi perdana kami bersama Subaru Corporation Japan tahun ini tentu menjadi sangat istimewa, membawa Subaru Motor Show brand identity terbaru dan konsep desain global,” ujarnya, Kamis (11/8/2022).

Tak tanggung, perusahaan mobil yang bermarkas di Jepang tersebut memperkenalkan dua model sekaligus, yakni The all-new Subaru XV dan paling anyar Subaru BRZ.

Berikut harga dua andalan Subaru pada GIIAS 2022, the all-new Subaru XV diperkenalkan dengan 2 varian trim:

Subaru XV 2.0i-S yang ditawarkan dengan harga Rp449.500.000 (on-the-road Jakarta)

Subaru XV 2.0i-S EyeSight® ditawarkan dengan harga Rp499.500.000 (on-the-road Jakarta)

Sedangkan untuk the all-new Subaru BRZ diperkenalkan dengan 2 transmisi:

Subaru BRZ M/T (manual) yang ditawarkan dengan harga Rp825.000.000 (on-the-road Jakarta)

Subaru BRZ A/T (automatic) ditawarkan dengan harga Rp850.000.000 (on-the-road Jakarta)

Selain menampilkan dua produk terbarunya, Subaru Indonesia memamerkan enam kendaraan pada lantai pameran GIIAS 2022:

1. The all-new Subaru BRZ M/T dalam warna Magnetite Grey Metallic

2. The all-new Subaru BRZ A/T dalam warna World Rally Blue

3. The all-new Subaru XV 2.0i-S dalam warna Cool Grey Khaki

4. The all-new Subaru XV 2.0i-S EyeSight® dalam warna Plasma Yellow Metallic

5. The all-new Subaru Forester 2.0i-L dalam warna Crimson Red Pearl

6. The all-new Subaru Forester 2.0i-S EyeSight® dalam warna Autumn Green Metallic

