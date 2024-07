GIIAS 2024: 2 Produk Mobil Subaru Limited Edition Ludes Terjual

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Subaru Indonesia telah menjual habis 2 produk limited editionnya yaitu Subaru ADVENTURE Edition juga Subaru BRZ dengan STI Performance Parts pada minggu pertama GIIAS 2024 periode 18-21 Juli 2024.

Chief Executive Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher, mengatakan kedua produk tersebut telah diperkenalkan pada pembukaan GIIAS dan memiliki alokasi terbatas.

Subaru Crosstrek dan Forester ADVENTURE Edition masing-masing memiliki alokasi 10 unit, sedangkan untuk Subaru BRZ dengan STI Performance Parts memiliki alokasi 5 unit.

"Dengan hasil positif ini kita akan terus fokus hingga hari terakhir GIIAS dan menawarkan kenikmatan berkendara khas Subaru dengan BOXER Engine, S-AWD, tanpa elektrifikasi," kata Arie dalam keterangan resminya, (23/7/2024).

Selama minggu pertama GIIAS kenaikan jumlah SPK hingga 25% disumbangkan oleh Subaru Crosstrek dengan komposisi 45%, Subaru BRZ sebanyak 15%, dan model lainnya yang memiliki kontribusi yang cukup merata.

Selain itu antusiasme terhadap Subaru WRX transmisi Manual dengan EyeSight dan Subaru Forester dengan 'New Throttle Set-up' juga cukup meningkat.

"Maka itu dengan semua program sales, product updates, peningkatan jumlah pengunjung, minggu pertama GIIAS 18-21 Juli kemarin kami tutup dengan mencatatkan kenaikan jumlah SPK hingga 25% dibandingkan dengan 4 hari pertama GIIAS 2023," ujarnya.

Sebagai informasi, produk terbaru Subaru Model Year 2024 yang ditampilkan di GIIAS 2024 menghadirkan Subaru WRX M/T yang kini telah dilengkapi EyeSight dan Subaru Forester 2.0i-EyeSight dengan 'New Throttle Set-up'.

Adapun, detail peningkatan produk pada Subaru WRX 6-Speed M/T with EyeSight (MY 2024) yaitu EyeSight switch dan tombol pengaturan di console tengah, Radar dan sensor di kaca depan, Pre-collision braking untuk membantu mengontrol tenaga mesin saat ada halangan di depan dan Adaptive Cruise Control untuk memudahkan saat stop & go dan perjalanan jarak jauh.

Sementara itu, Subaru Forester 2.0i-EyeSight (MY 2024) telah update perangkat lunak terbaru yang memungkinkan proses pembakaran optimal, peningkatan akselerasi hingga 15% di RPM bawah, mulai dari 1,000 RPM, dan perbaikan efisiensi bahan bakar RON 98 hingga 5%.

Selama GIIAS 2024, Subaru Indonesia menyediakan program kepemilikan kendaraan menarik seperti Apple iPhone 15 atau Macbook Pro M3 sebagai hadiah pilihan, Paket Recaro SR-S sebagai hadiah pilihan untuk Subaru WRX Wagon, Paket camping KZM dari Bantengmas sebagai hadiah pilihan untuk lini Subaru SUV, hingga Voucher STI Parts senilai total Rp. 10.000.000,- untuk Subaru BRZ.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel