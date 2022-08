Audi Q7 Hybrid Meluncur di GIIAS 2022, Ini Spesifikasinya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Garuda Mataram Motor, Agen Pemegang Merek Audi di Indonesia, hari ini secara resmi memperkenalkan line-up terbaru yaitu New Audi Q7 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang.

Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor Andrew Nasuri memaparkan kelebihan dari seri Q Audi tersebut menawarkan kenyamanan dengan kabin yang lebih lega.

“The New Audi Q7 tampil dengan sosok baru baik secara desain maupun teknis. Sosoknya menampilkan garis desain keluarga SUV Q Audi yang menawarkan kedinamisan hebat, kenyamanan istimewa, termasuk kabinnya yang lapang,” ujarnya saat sambutan pada peluncuran Audi Q7, Kamis (11/8/2022).

Tampilan The New Audi Q7 menunjukkan keunggulan elemen SUV yang diklaim sebagai corak desain terbaru. Grille segi delapan Singleframe berukuran besar dengan enam garis vertikal seakan mengokohkan strukturnya, menunjukkan sosok SUV yang kuat.

Kedua ventilasi udara di sisinya juga seakan menonjolkan sosok dengan ground clearance yang meyakinkan kemampuan off road-nya.

Di dalam kabin, interior The New Audi Q7 mengombinasikan kemewahan dengan kualitas kepraktisan harian. Dengan desain yang baru di bagian luar, The New Audi Q7 telah bertambah panjang hingga 11 mm, membuatnya menjadi SUV dengan panjang, ruang kaki dan ruang kepala terbesar di kelasnya.

Ruang-ruang penyimpanan serta kemampuannya mengusung barang memberikan nilai fungsional yang tinggi.Kemampuannya di medan off-road tak hanya diberikan dari ground clearance yang tinggi berkat teknologi suspensi udara, tapi juga sistem penggerak empat roda quattro yang dimilikinya.

The New Audi Q7 hanya ditawarkan dalam satu varian yaitu The New Audi Q7 3.0 TFSI Quattro yang menyuguhkan jantung pacu berbahan bakar bensin V6 berkapasitas 3,0 liter. Tenaga yang dihasilkannya mencapai 340 HP dengan torsi puncak 500 Nm.

“Output daya ini disalurkan ke empat rodanya melalui transmisi tiptronic 8-speed. Salah satu keunggulan yang ditawarkan The New Audi Q7 adalah penggunaan teknologi Mild-hybrid Electric Vehicle [MHEV] yang mengungkinkan terwujudnya konsumsi bahan bakar lebih hemat, hingga 0,7 liter per 100 km,” paparnya.

Di Indonesia, Audi menawarkan enam pilihan warna eksterior untuk New Audi Q7, yaitu Matador Red Metallic, Navara Blue Metallic, Daytona Gray Pearlescent, Glacier White Metallic, Mythos Black Metallic, dan Floret Silver Metallic.The New Audi Q7 3.0 TFSI quattro dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2.192.000.000 (off –the-road) per unit.

Selain The New Audi Q7, di ajang GIIAS 2022 PT Garuda Mataram Motor juga menampilkan Audi A5 Coupe, Audi A5 Sportback, Audi A6, dan Audi Q8 RS look. ​

