Adu Spesifikasi SUV Mild Hybrid Rp2 Miliaran: Audi Q8 vs BMW X5

Perbandingan spesifikasi SUV mild hybrid Rp2 miliaran, Audi Q8 vs BMW X5.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen otomotif asal Jerman, Audi resmi meluncurkan SUV mild hybrid terbarunya yakni New Audi Q8 yang dibanderol seharga Rp2,7 miliar on the road (OTR) Jakarta.

Nantinya, Audi Q8 bakal bersaing dengan merek asal Jerman lainnya, yakni BMW X5 xdrive 40i, sebuah SUV yang juga mengusung teknologi mild hybrid electric vehicle (MHEV) yang dibanderol Rp2,02 miliar.

Head of Sales PT Garuda Mataram Motor Ahmad Badawi mengatakan, New Audi Q8 SUV kini hadir dengan tampilan baru yang lebih sporty dan elegan, merepresentasikan evolusi desain khas Audi.

"Kami berharap, The New Audi Q8 SUV akan menjadi tolok ukur baru bagi SUV premium di Indonesia," ujar Ahmad Badawi dalam seremoni peluncuran di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Lantas, seperti apa perbandingan spesifikasi kedua SUV tersebut? Simak ulasannya berikut ini.

Spesifikasi New Audi Q8

Menilik dapur pacunya, Audi Q8 ditenagai mesin V6 3.0 TFSI dengan tenaga 340 PS dan torsi maksimum 500 Nm. Mobil itu diklaim mampu melesat dari 0-100 km per jam hanya dalam 5,9 detik dengan kecepatan maksimum 250 km per jam.

"Performa tangguh ini ditunjang dengan efisiensi bahan bakar melalui teknologi mild-hybrid electric vehicle [MHEV] yang mengintegrasikan baterai lithium-ion dengan belt alternator starter [BAS] ke dalam sistem kelistrikan 48 volt," ujarnya.

Audi Q8 SUV juga mengandalkan sistem penggerak empat roda (all wheel drive/AWD) dan dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan yaitu hold assist, yang memastikan kendaraan tetap berada dalam posisi diam secara otomatis saat berada di jalur menanjak atau menurun.

Menilik eksteriornya, tampilan Audi Q8 SUV kini hadir dengan eksterior S Line yang menggabungkan elemen kokoh khas SUV dengan garis bodi ramping yang dinamis. Mobil itu juga dilengkapi grille singleframe serta bumper full-paint finish.

Audi Q8 SUV hadir di pasar Indonesia dengan dua varian yaitu Q8 PI Black Version dan Q8 PI SUV yang menampilkan balutan aksen hitam di seluruh bagian kendaraan.

Beralih ke interiornya, jok pengemudi dan penumpang depan dilengkapi fitur memory seat pada jok elektrik untuk menyimpan pengaturan posisi duduk sesuai preferensi.

Sementara itu, Audi Virtual Cockpit Plus juga diperbarui dengan tampilan visual digital yang memberikan kemudahan akses informasi secara real-time bagi pengemudi.

Spesifikasi BMW X5 xdrive 40i

Sementara itu, mengacu laman resmi BMW, spesifikasi BMW X5 xdrive 40i dibekali mesin TwinPower Turbo 6 silinder dengan tenaga 381 horsepower (HP).

Kapasitas mesin BMW X5 xdrive 40i sebesar 2.998 cc TwinPower Turbo MHEV dengan transmisi 8-Speed Sport Steptronic.

Secara tampilan, BMW X5 dibekali lampu adaptive matrix LED yang memungkinkan untuk beradaptasi di berbagai kondisi jalan sehingga meningkatkan keamanan berkendara.

Tampilan eksterior mobil tersebut tampak elegan dan gahar dengan dibekali velg berukuran 21 inci yang mendukung manuver di jalanan.

Beralih ke interiornya, BMW X5 dilengkapi dengan layar informasi melengkung berukuran 12,3 inci, layar kontrol 4K berukuran 14,9 inci, dan panel dengan ventilasi udara tersembunyi.

Mobil tersebut juga dilengkapi sistem suara Surround Harman Kardon dengan amplifier digital berdaya 464 watt, 9 saluran, dan 16 speaker.

Beberapa fitur canggih yang tersemat dalam BMW X5 di antaranya yakni driving assistant personal, parking assistant, head up display, hingga aksesoris BMW Advance Car Eye 3.0 Pro dan BMW tablet holder pro.

Berbekal spesifikasi tersebut, BMW X5 xdrive 40i dijual dengan banderol harga senilai Rp2,02 miliar OTR Jakarta.