Daftar Sedan Terlaris, Penjualan Toyota Corolla Berakselerasi

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja penjulan Toyota Corolla Altis berakselerasi pada tiga bulan pertama 2020 sehingga menempatkan model tersebut di posisi ke-5 mobil sedan terlaris.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan Corolla Altis sepanjang Januari-Maret mencapai 121 unit, tumbuh 51,2 persen secara tahunan.

Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy mengatakan, penyegaran model menjadi faktor kuat meningkatnya penjualan Corolla di tahun ini.

"Corolla mendapatkan full model change pada akhir 2019. Jadi, wajar bila ada perubahan dari awal 2020," tutur Anton kepada Bisnis, Rabu (22/4/2020).

All New Corolla Altis yang meluncurkan model terbaru pada September 2019 memiliki karakter style, driving perfomance, safety, dan elektrifikasi. Pada sisi desain, Corolla mengusung konsep eksterior modern dengan garis tegas untuk menampilkan kesan elegan.

All New Corolla Altis turut dilengkapi tujuh airbags dan fitur blind spot monitor pada varian 1.8 V dan hibrida. Khusus untuk model HEV (Hybrid Electric Vehicle) All New Corolla Altis telah dilengkapi dengan rear cross traffic alert (RTCA) dan Toyota Safety Sense (TSS).

Selain itu, All New Corolla Altis juga hadir dengan platform Toyota New Global Architecture (TNGA) sebagai wujud komitmen Toyota untuk menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan konsumen.

Menurut Anton, penyegaran model berpengaruh signifikan terhadap tumbuhnya pasar di segmen mobil sedan. Kondisi itu dirasakan Toyota ketika menyegarkan model Toyota Camry pada awal tahun lalu. Alhasil, Camry menjadi model sedan terlaris pada 2019

Pada periode kali ini, total penjualan Toyota Camry sebanyak 462 unit, melambat 14,4 persen secara tahunan. Namun, capaian tersebut tak menggoyahkan Camry sebagai mobil sedan terlaris dengan kontribusi sebesar 27,1 persen dari total penjualan mobil sedan secara nasional.

"Camry ada full model change pada kuartal pertama 2019. Selain itu, pertengahan Maret 2020 dampak Covid-19 juga mulai terasa. Namun, situasi market share Camry masih cukup bagus," ucap Anton.