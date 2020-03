New Daihatsu Sirion Naik Rp3 Jutaan, Bagaimana Spesifikasinya?

Bisnis.com, JAKARTA - New Daihatsu Sirion resmi hadir ke publik dengan harga mulai Rp200,1 juta on the road Jakarta. Harga tersebut menanjak sekitar Rp3 jutaan dari model sebelumnya.

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan produk penyegaran atau facelift Daihatsu Sirion melalui kanal Youtube Daihatsu Sahabatku, Kamis (19/3/2020).

Mark Widjaja, Head of Styling Design Dept PT ADM, mengatakan Sirion terbaru memiliki penambahan pada aerokit dan side stone guard baru, sehingga membuat tampilan eksterior mobil ini lebih segar.

"Untuk kenyamanan kami tambahkan penyegaran audio 7 inchi dengan layar sentuh dengan fitur mirror link," ujarnya.

Sementara itu, mobil berkapasitas 5 tempat duduk ini tersedia dalam lima pilihan warna dengan dua pilihan terbaru, yakni Electric Blue Metallic dan Granite Gray Metallic.

Mobil perkotaan atau city car ini memiliki mesin bensin 4 silinder segaris dengan output 95 PS pada putaran 6.000 rpm dan torsi tertinggi 12,2 kg.m pada 4.200 rpm. Mobil ini juga memiliki dua varian transmisi, yakni manual 5-kecepatan laju serta otomatis 4-kecepatan.

Daihatsu New Sirion/Dok.-Daihatsu.

Dari sisi harga, New Sirion bertransmisi manual dibanderol Rp200,1 juta, sedangkan transmisi otomatis dijual seharga Rp214,8 juta.

Sirion, yang meluncur perdana pada April 2007, telah mengalami full model change pada Juli 2011 dan minor change pada Februari 2015. Adapun, generasi keempat meluncur pada 2018 dengan harga jual mulai Rp187 juta - Rp198 juta.