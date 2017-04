Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor berhasil menjadi penguasa pasar di empat segmen yang berbeda pada bulan lalu. Empat produk itu adalah All New Honda Civic, HR-V 1.5 L, Brio RS, dan Jazz.

Dari data yang dirilis perusahaan, Jumat (14/4/2017), All New Honda Civic yang berhasil mendominasi 77% pasar Small Sedan. Model ini menjadi market leader dengan penjualan total di tahun 2017 sebanyak 826 unit.

Pada bulan lalu, New Honda Brio RS berhasil menjadi penguasa pasar di segmen city car dengan penjualan total tahunan sebanyak 2.210 unit dan market share sebesar 51%.

Dari segmen Hatchback, All New Honda Jazz turut menjadi market leader dengan penjualan total tahunan 5.229 unit dan market share sebesar 55%.

Sementara itu, Honda HR-V 1.5L menjadi market leader di segmen low sport utility vehicle (LSUV) dengan penjualan total tahunan sebesar 11.857 unit dan market share 40%.

"Saat ini keempat produk unggulan kami yaitu All New Honda Civic, All New Honda Jazz, New Honda Brio RS dan Honda HR-V 1.5L berhasil memimpin pasar otomotif di segmennya," kata Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor.