Segini Pajak Tahunan Kijang Innova, Mobil Terlaris di Indonesia

Pajak tahunan Kijang Innova 2023 berkisar Rp6-9 juta, tergantung varian dan lokasi. Mobil ini terlaris di Indonesia dengan penjualan 35.000 unit hingga Juli 2025.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 18:43
Innova Zenix Hybrid / Toyota
Ringkasan Berita
  • Toyota Kijang Innova merupakan mobil terlaris di Indonesia dengan penjualan mencapai 35.000 unit dari Januari hingga Juli 2025.
  • Harga All New Kijang Innova Zenix HEV mulai dari Rp473,4 juta, sedangkan New Kijang Innova mulai dari Rp389,1 juta OTR Jakarta.
  • Pajak tahunan Kijang Innova 2023 berkisar antara Rp6 juta hingga Rp8 jutaan, tergantung varian dan lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Toyota Kijang Innova merupakan salah satu mobil terlaris di Indonesia saat ini, baik yang varian bensin, diesel maupun Hybrid. Oleh sebab itu, calon pembeli perlu mengetahui besaran pajak mobil tersebut.

Adapun, Kijang Innova sejauh ini masih menjadi tulang punggung penjualan PT Toyota Astra Motor (TAM) dengan meraih angka 35.000 unit sepanjang Januari-Juli 2025.

Mengacu laman resmi Toyota per 1 Juli 2025, harga All New Kijang Innova Zenix HEV dibanderol mulai Rp473,4 juta, sedangkan New Kijang Innova dihargai mulai Rp389,1 juta OTR Jakarta.

Menilik spesifikasinya, Innova Zenix terdiri atas dua varian, yakni tipe hibrida dan varian bensin.

Untuk versi bensin, Innova Zenix dibekali mesin berkode M20A-FKS 2.0 liter. Mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 171 hp pada putaran 6.600 rpm dan torsi puncak 204 Nm di putaran 4.500 – 4.900 rpm. Untuk transmisinya menggunakan CVT.  

Sementara itu, untuk Innova Zenix versi Hybrid dibenamkan mesin M20A-FXS berkapasitas 2.0-liter. Mesin mobil ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 149 hp pada putaran 6.000 rpm dan torsi maksimum 187 Nm di putaran 4.400 – 5.200 rpm. 

Dari segi dimensi, Innova Zenix memiliki panjang 4.755 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.795 mm, dan jarak sumbu roda 2.850 mm.

Adapun, dari sisi eksterior mobil ini mengusung platform TNGA (Toyota New Global Architecture) atau lebih tepatnya TNGA: GA-C dengan struktur monokok.

Lantas, berapa biaya pajak tahunan Kijang Innova? Melansir laman Auto2000, besaran pajak tahunan Kijang Innova lansiran 2023 berkisar Rp6 juta hingga Rp8 jutaan.

Namun, perlu dicatat bahwa besaran pajak di tiap daerah bisa saja berbeda, tergantung dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur oleh pemerintah provinsi, serta Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Berikut Besaran Pajak Kijang Innova 2023 versi Auto2000:

  • Innova G 2.0 AT: Rp6.128.000
  • Innova G 2.0 MT: Rp5.792.000
  • Innova G 2.4 AT: Rp6.674.000
  • Innova G 2.4 MT: Rp6.317.000
  • Innova Q 2.0 AT: Rp7.283.000
  • Innova Q 2.0 MT: Rp6.968.000
  • Innova V 2.0 AT: Rp6.947.000
  • Innova V 2.0 MT: Rp6.611.000
  • Innova V 2.4 AT: Rp7.514.000
  • Innova V 2.4 MT: Rp7.178.000
  • Innova Zenix G 2.0 CVT: Rp6.191.000
  • Innova Zenix G Hybrid 2.0: Rp6.863.000
  • Innova Zenix Q Hybrid 2.0: Rp9.614.000
  • Innova Zenix V 2.0 CVT: Rp7.241.000
  • Innova Zenix V Hybrid 2.0: Rp8.291.000

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

