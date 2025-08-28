Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pajak Kendaraan RI Dicap Tertinggi di Dunia, Biang Kerok Penjualan Loyo?

Pajak kendaraan di Indonesia tertinggi di dunia, mencapai 5-30 kali lipat dibanding negara Asean lain, memicu penurunan penjualan mobil hingga 10,1%.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 17:08
Share
Ilustrasi STNK/Freepik
Ilustrasi STNK/Freepik
Ringkasan Berita
  • Pajak kendaraan bermotor di Indonesia dinilai paling tinggi di dunia, mencapai 5 hingga 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara Asean lainnya.
  • Tingginya pajak kendaraan memengaruhi harga jual dan menurunkan penjualan mobil, dengan penurunan penjualan wholesales dan ritel masing-masing sebesar 10,1% dan 10,8% pada 2025.
  • Para ahli menyarankan pengurangan struktur pajak atau pemberian insentif pajak untuk menurunkan harga kendaraan dan menyelamatkan industri otomotif dari krisis.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Pajak kendaraan bermotor di Indonesia dinilai menjadi yang paling tinggi di dunia saat ini. Bahkan, besaran angkanya bisa mencapai 5 hingga 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asean, seperti Thailand dan Malaysia.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, fakta tersebut diungkap oleh asosiasi otomotif dari Amerika Serikat (AS) saat dia menghadiri forum internasional, beberapa tahun lalu.

“Sekian tahun yang lalu, saya ditanya oleh pihak dari Amerika, U.S Automotive Council. Pajak kamu [Indonesia] paling tinggi di dunia, begitu dibuka datanya, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi," ujar Kukuh di Jakarta, dikutip Kamis (28/8/2025).

Lebih lanjut dia mencontohkan, misalnya untuk mobil Toyota Avanza rakitan Indonesia, pajak tahunan yang dikenakan bisa hampir menyentuh angka Rp5 juta, sedangkan di Thailand hanya kisaran Rp150.000.

Beberapa instrumen perpajakan di Indonesia meliputi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Pajak kendaraan bermotor kita ini relatif sangat tinggi. Misalnya Avanza yang dibuat di Indonesia, pajak tahunannya di sini bisa mendekati Rp5 juta, sementara di negara tetangga yang impor dari kita, pajak tahunannya tidak sampai Rp1 juta. Di Thailand lebih rendah lagi, sekitar Rp150 ribu,” jelasnya.

Baca Juga

Besaran pajak tersebut tentu saja memengaruhi harga jual kendaraan yang pada akhirnya menjadi semakin tinggi. Terlebih, daya beli masyarakat saat ini masih lesu, sehingga penjualan mobil mengalami penurunan signifikan.

Data Gaikindo menunjukkan, penjualan mobil wholesales sepanjang Januari–Juli 2025 tercatat 435.390 unit, turun 10,1% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 484.250 unit. 

Sementara itu, penjualan mobil secara ritel alias dari dealer ke konsumen juga merosot 10,8% menjadi 453.278 unit, dibandingkan 508.041 unit pada 7 bulan pertama 2024.

Sebelumnya, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Riyanto juga menilai bahwa penyebab lesunya industri otomotif karena pajak kendaraan terlalu tinggi.

Terlebih, tahun ini diberlakukan pungutan opsen pajak di beberapa daerah, sehingga Riyanto menyebut bahwa kondisi industri otomotif saat ini ibarat peribahasa 'sudah jatuh tertimpa tangga'.

Dia mengatakan, pemerintah perlu mengkaji pengurangan struktur pajak mobil baru secara permanen, atau ada insentif pajak untuk mengurangi harga jualnya. Misalnya, insentif PPnBM DTP seperti pada masa pandemi Covid-19.

“Dalam jangka pendek, perlu kebijakan fiskal seperti saat pandemi, entah itu diskon PPN atau PPnBM untuk menyelamatkan industri dari krisis. Hal yang penting adalah harga kendaraan turun,” ungkap Riyanto.

Sementara itu, dalam jangka panjang, menurutnya pemerintah perlu membuat kajian untuk menemukan tarif pajak ideal dari sisi industri dan negara. Intinya, jangan sampai industri dan masyarakat terbebani pajak yang kini 40% lebih, sehingga tarif ini perlu dikurangi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up
Premium
21 menit yang lalu

Astra Upbeat on Full-Year Outlook with Expansion Plans Lined Up

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025
Premium
1 jam yang lalu

Ramalan Nasib Saham SMDR Usai Pembayaran Dividen Interim 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Dear Warga Jabar, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Segera Berakhir

Dear Warga Jabar, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Segera Berakhir

Pemprov Riau Terima Rp266 Miliar dari Pemutihan Pajak Kendaraan

Pemprov Riau Terima Rp266 Miliar dari Pemutihan Pajak Kendaraan

Logam Tanah Jarang dan Mimpi Indonesia jadi Pemain Besar Kendaraan Listrik

Logam Tanah Jarang dan Mimpi Indonesia jadi Pemain Besar Kendaraan Listrik

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

Kejar Target PAD, Sumsel Gelar Pemutihan Pajak Bermotor hingga Akhir Tahun

Bapenda Jabar Bakal Pelototi ASN yang Nunggak Pajak Kendaraan

Bapenda Jabar Bakal Pelototi ASN yang Nunggak Pajak Kendaraan

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat Bank Banten

Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil Lewat Bank Banten

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

GIAMM Tagih Janji BYD Serap Komponen Lokal

GIAMM Tagih Janji BYD Serap Komponen Lokal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pajak Kendaraan RI Dicap Tertinggi di Dunia, Biang Kerok Penjualan Loyo?
Bisnis Otomotif
1 jam yang lalu

Pajak Kendaraan RI Dicap Tertinggi di Dunia, Biang Kerok Penjualan Loyo?

Nissan GT-R R35 Disuntik Mati setelah 18 Tahun Mengaspal
Bisnis Otomotif
2 jam yang lalu

Nissan GT-R R35 Disuntik Mati setelah 18 Tahun Mengaspal

Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif
Bisnis Otomotif
3 jam yang lalu

Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil
Bisnis Otomotif
3 jam yang lalu

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

Waspada Beli Mobil Bekas Banjir atau Tabrakan, Ini Risikonya
Mobil
6 jam yang lalu

Waspada Beli Mobil Bekas Banjir atau Tabrakan, Ini Risikonya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Babak Belur Industri Komponen Otomotif Imbas Banjir Mobil Listrik Impor

2

Impor Truk China Rambah Pasar di Luar Tambang, Produsen Komponen Bersiap PHK Massal

3

Waspada Beli Mobil Bekas Banjir atau Tabrakan, Ini Risikonya

4

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

5

Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Babak Belur Industri Komponen Otomotif Imbas Banjir Mobil Listrik Impor

2

Impor Truk China Rambah Pasar di Luar Tambang, Produsen Komponen Bersiap PHK Massal

3

Waspada Beli Mobil Bekas Banjir atau Tabrakan, Ini Risikonya

4

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

5

Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif