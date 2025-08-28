GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

GIIAS Surabaya 2025 digelar 27-31 Agustus di Grand City Convex, menampilkan merek otomotif baru seperti Aion dan Geely, serta fokus pada teknologi kendaraan listrik.

Bisnis.com, JAKARTA – Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 resmi digelar mulai hari ini, Rabu (27/8/2025) hingga Minggu (31/8/2025) di Grand City Convex, Surabaya.

Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta mengatakan, pemerintah mendukung gelaran GIIAS Surabaya 2025 yang diharapkan mampu menggairahkan industri otomotif di wilayah Jawa Timur.

"Pemerintah berharap acara ini akan melanjutkan serta memperluas kesuksesan GIIAS 2025 di Tangerang, sekaligus menegaskan posisi Surabaya sebagai salah satu kota strategis dalam peta industri otomotif Indonesia,” ujar Setia Diarta dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menambahkan, GIIAS Surabaya tahun ini telah memasuki 1 dekade penyelenggaraannya. Adapun, tujuh merek baru yang turut meramaikan yakni Aion, Baic, Denza, Geely, GWM, Jaecoo, dan Scomadi.

"GIIAS Surabaya adalah bagian dari upaya Gaikindo untuk menghadirkan perkembangan industri otomotif Indonesia kepada masyarakat Jawa Timur. Sebuah pencapaian penting yang tidak mungkin tercapai tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak," jelas Nangoi.

Ajang yang digelar selama lima hari ini menghadirkan pengalaman otomotif yang lebih beragam bagi masyarakat Jawa Timur. Pameran ini pun menjadi wadah bagi produsen kendaraan dan industri pendukung untuk memperkenalkan teknologi terbaru, termasuk kendaraan listrik yang tengah menjadi fokus industri nasional.

Selain pameran kendaraan, pengunjung juga dapat menikmati berbagai program pendukung yang dirancang untuk memberikan wawasan seputar tren otomotif terkini. Kegiatan seperti test drive, workshop teknologi, hingga business matching akan digelar untuk memfasilitasi interaksi antara produsen, konsumen, dan pelaku industri.

Bagi masyarakat yang ingin hadir di GIIAS Surabaya 2025, tiket dapat dibeli secara online melalui aplikasi Auto360 dengan harga Rp25.000 pada hari kerja (Rabu–Jumat) dan Rp40.000 pada akhir pekan (Sabtu–Minggu).

Pembelian tiket juga dapat dilakukan langsung di lokasi pameran melalui ticket box di Lantai 3 dan Lantai Ground dengan harga Rp35.000 untuk weekdays dan Rp50.000 untuk weekend.

Sebagai perbandingan, jika mengacu data Gaikindo yang diterima Bisnis, penjualan mobil selama pameran GIIAS 2025 pada 24 Juli–3 Agustus 2025 di ICE BSD, Tangerang mencapai 38.929 unit. Angka itu tumbuh 12% (year-on-year/YoY) dibandingkan GIIAS 2024 yang membukukan 34.887 unit.

Kendati demikian, nilai transaksi GIIAS 2025 justru merosot 37,04% YoY menjadi Rp11,8 triliun, dibandingkan GIIAS tahun lalu yang digelar pada 18-28 Juli 2024 sebesar Rp18,75 triliun.

Daftar Merek Mobil di GIIAS Surabaya 2025:

1. BAIC

2. BYD

3. Chery

4. Citroen

4. Daihatsu

5. Denza

6. DFSK

7. GAC AION

8. Geely

9. GWM

10. Honda

11. Jaecoo

12. Lexus

13. Mazda

14. MG

15. Mitsubishi Motors

16. Nissan

17. Seres

18. Suzuki

19. Toyota

20. Vinfast

21. Wuling.

Daftar Merek Motor di GIIAS Surabaya 2025:

1. Aprilia

2. Kupprum

3. Moto Guzzi

4. Piaggio

5. Royal Enfield

6. Scomadi

7. United E-Motor

8. Vespa.