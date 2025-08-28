Bisnis Indonesia Premium
Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif

Populasi kendaraan listrik di Indonesia meningkat berkat insentif pemerintah, mencapai 274.802 unit pada Juni 2025. Program insentif impor berakhir 2025.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 15:12
Ilustrasi kendaraan listrik. /Freepik
Ilustrasi kendaraan listrik. /Freepik
Ringkasan Berita
  • Populasi kendaraan listrik di Indonesia meningkat signifikan berkat insentif pemerintah, mencapai 274.802 unit per Juni 2025.
  • Pemerintah telah menarik investasi besar dari pabrikan kendaraan listrik dengan total Rp21,17 triliun, namun insentif impor mobil listrik diperkirakan berakhir pada 2025.
  • Mulai 2026, pabrikan kendaraan listrik harus memenuhi syarat produksi lokal, termasuk spesifikasi teknis tertentu, untuk melanjutkan operasional di Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan jumlah populasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia yang terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan, peningkatan populasi itu tak lepas dari guyuran insentif pemerintah terhadap kendaraan listrik.

Misalnya, lanjut dia, jumlah populasi kendaraan listrik tercatat sebanyak 207.478 unit pada 2024, atau meningkat 78,18% (year-on-year/yoy) dibandingkan pada 2023 sebanyak 116.439 unit.

“Saat ini ada peningkatan populasi kendaraan listrik. Peningkatan ini memang terjadi kami akui seiring dengan pemberlakuan insentif atau kebijakan terkait program percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” ujar Tunggul di Jakarta, dikutip Kamis (28/8/2025).

Sementara itu, per Juni 2025, populasi kendaraan listrik telah mencapai 274.802 unit. Jumlah itu terdiri dari kendaraan roda empat, roda dua, hingga bus dan kendaraan komersial listrik yang telah melakukan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) melalui Kementerian Perhubungan hingga 24 Juni 2025.

Lebih lanjut Tunggul memaparkan, saat ini ada 9 pabrikan mobil listrik, 7 pabrik bus listrik, dan 66 perusahaan kendaraan roda dua dan roda tiga listrik dengan total nilai investasi sebesar Rp5,65 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

