Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Strategi Mobil China GWM Bidik Pasar Surabaya

Great Wall Motor (GWM) memperluas pasar ke Surabaya dengan Tank 300 Turbo Diesel dan Ora 03 BEV di GIIAS 2025, menargetkan peningkatan penjualan.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 19:57
Share
GWM resmikan dealer baru di Gatsu, Jakarta Selatan pada Kamis (8/5/2025) - Bisnis/Rizqi Rajendra
GWM resmikan dealer baru di Gatsu, Jakarta Selatan pada Kamis (8/5/2025) - Bisnis/Rizqi Rajendra
Ringkasan Berita
  • Great Wall Motor (GWM) memperluas pasar ke Surabaya dengan meluncurkan dua model baru, Tank 300 Turbo Diesel dan mobil listrik Ora 03 BEV, di pameran GIIAS Surabaya 2025.
  • SUV Tank 300 Diesel menawarkan mesin 2.4L turbo dengan efisiensi bahan bakar 8 liter per 100 km, sementara Ora 03 BEV memiliki jarak tempuh 400 km per pengisian daya dengan biaya operasional lebih hemat hingga 58% dibanding kendaraan konvensional.
  • GWM berencana memproduksi lokal mobil listrik Ora 03 BEV di pabrik Wanaherang, Jawa Barat pada akhir 2025, sebagai bagian dari strategi memperkuat kehadiran di pasar Indonesia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Pabrikan otomotif asal China, Great Wall Motor (GWM) memperluas cakupan pasarnya ke Surabaya, Jawa Timur melalui dua model terbaru andalannya, Tank 300 Turbo Diesel dan mobil listrik Ora 03 BEV.

CEO GWM Indonesia, Bagus Susanto mengatakan, kedua model tersebut kini tampil di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 yang digelar pada 27-31 Agustus di Grand City Convex, Surabaya.

Sebagai perbandingan, pada ajang GIIAS 2025 di ICE BSD pada Juli lalu, GWM membukukan 578 surat pemesanan kendaraan (SPK), atau meningkat 225% dibandingkan GIIAS tahun sebelumnya. Angka ini didominasi oleh SUV Tank 300 Turbo Diesel dan Ora 03 BEV.

“Kehadiran SUV Tank 300 Turbo Diesel dan mobil listrik Ora 03 mempertegas semangat global All Scenarios, All Powertrains, All Users, yang kini semakin dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur," jelas Bagus melalui keterangannya, dikutip Kamis (28/8/2025).

Menilik spesifikasi singkatnya, GWM Tank 300 Diesel ditenagai mesin 2.4L diesel turbo berteknologi variable geometry turbocharger (VGT) elektronik. Alhasil, Tank 300 diklaim mampu menghasilkan tenaga 135 kW pada 3.600 rpm serta torsi puncak 480 Nm pada 1.500–2.500 rpm.

Mesin Tank 300 Diesel ini dipadukan dengan transmisi otomatis 9-percepatan hasil pengembangan GWM, diklaim menghasilkan efisiensi tinggi dengan konsumsi bahan bakar hanya 8 liter per 100 km berdasarkan uji internal di jalan Indonesia.

Baca Juga

Berbekal spesifikasi tersebut, SUV Tank 300 Diesel 4x2 dipasarkan dengan harga Rp608 juta OTR Surabaya, sementara varian 4x4 ditawarkan dengan harga Rp668 juta OTR Surabaya.

Di lain sisi, mobil listrik Ora 03 BEV menawarkan jarak tempuh sejauh 400 kilometer per pengisian daya, dengan konsumsi listrik hanya 13,1 kWh per 100 km. 

Adapun, manajemen GWM menyebut biaya operasional Ora 03 BEV berkisar Rp22.000–Rp39.000 per 100 km, sehingga lebih hemat hingga 58% dibanding kendaraan mesin konvensional sekelasnya. Alhasil, mobil Listrik Ora 03 dipasarkan dengan harga Rp389 juta OTR Surabaya.

Perseroan pun berkomitmen untuk memproduksi lokal (completely knocked down/CKD) mobil listrik tersebut di pabrik GWM yang berlokasi di Wanaherang, Jawa Barat pada akhir 2025. 

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales GWM sepanjang Januari-Juli 2025 tercatat sebanyak 551 unit, sedangkan penjualan ritel pada periode yang sama sebanyak 461 unit.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
6 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
7 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

GWM Tank 300 Diesel Meluncur di GIIAS 2025, Harga Mulai Rp598 Juta

GWM Tank 300 Diesel Meluncur di GIIAS 2025, Harga Mulai Rp598 Juta

GWM Indonesia Tunjuk Bagus Susanto Jadi CEO Baru, Cek Profilnya

GWM Indonesia Tunjuk Bagus Susanto Jadi CEO Baru, Cek Profilnya

Alasan GWM Ogah Perang Harga Mobil Listrik dengan Merek China Lain di RI

Alasan GWM Ogah Perang Harga Mobil Listrik dengan Merek China Lain di RI

GWM Ora 03 Masih Impor dari Thailand, Kapan Diproduksi Lokal?

GWM Ora 03 Masih Impor dari Thailand, Kapan Diproduksi Lokal?

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

Honda Step WGN e:HEV Dibanderol Rp633,7 Juta di GIIAS Surabaya

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid

Honda Bidik 150 SPK di GIIAS Surabaya 2025, Andalkan Lini Hybrid

Suzuki Kemas 2.057 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlarisnya

Suzuki Kemas 2.057 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlarisnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Strategi Mobil China GWM Bidik Pasar Surabaya
Mobil
8 jam yang lalu

Strategi Mobil China GWM Bidik Pasar Surabaya

Segini Pajak Tahunan Kijang Innova, Mobil Terlaris di Indonesia
Mobil
10 jam yang lalu

Segini Pajak Tahunan Kijang Innova, Mobil Terlaris di Indonesia

Impor Mobil BYD Melonjak saat Pasar Otomotif RI Lesu
Mobil
10 jam yang lalu

Impor Mobil BYD Melonjak saat Pasar Otomotif RI Lesu

Pajak Kendaraan RI Dicap Tertinggi di Dunia, Biang Kerok Penjualan Loyo?
Bisnis Otomotif
11 jam yang lalu

Pajak Kendaraan RI Dicap Tertinggi di Dunia, Biang Kerok Penjualan Loyo?

Nissan GT-R R35 Disuntik Mati setelah 18 Tahun Mengaspal
Bisnis Otomotif
13 jam yang lalu

Nissan GT-R R35 Disuntik Mati setelah 18 Tahun Mengaspal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Babak Belur Industri Komponen Otomotif Imbas Banjir Mobil Listrik Impor

2

Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif

3

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

4

Impor Mobil BYD Melonjak saat Pasar Otomotif RI Lesu

5

Waspada Beli Mobil Bekas Banjir atau Tabrakan, Ini Risikonya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Babak Belur Industri Komponen Otomotif Imbas Banjir Mobil Listrik Impor

2

Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif

3

GIIAS Surabaya 2025 Resmi Digelar, Ini Daftar Merek yang Tampil

4

Impor Mobil BYD Melonjak saat Pasar Otomotif RI Lesu

5

Waspada Beli Mobil Bekas Banjir atau Tabrakan, Ini Risikonya