Strategi Mobil China GWM Bidik Pasar Surabaya

Great Wall Motor (GWM) memperluas pasar ke Surabaya dengan Tank 300 Turbo Diesel dan Ora 03 BEV di GIIAS 2025, menargetkan peningkatan penjualan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pabrikan otomotif asal China, Great Wall Motor (GWM) memperluas cakupan pasarnya ke Surabaya, Jawa Timur melalui dua model terbaru andalannya, Tank 300 Turbo Diesel dan mobil listrik Ora 03 BEV.

CEO GWM Indonesia, Bagus Susanto mengatakan, kedua model tersebut kini tampil di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2025 yang digelar pada 27-31 Agustus di Grand City Convex, Surabaya.

Sebagai perbandingan, pada ajang GIIAS 2025 di ICE BSD pada Juli lalu, GWM membukukan 578 surat pemesanan kendaraan (SPK), atau meningkat 225% dibandingkan GIIAS tahun sebelumnya. Angka ini didominasi oleh SUV Tank 300 Turbo Diesel dan Ora 03 BEV.

“Kehadiran SUV Tank 300 Turbo Diesel dan mobil listrik Ora 03 mempertegas semangat global All Scenarios, All Powertrains, All Users, yang kini semakin dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur," jelas Bagus melalui keterangannya, dikutip Kamis (28/8/2025).

Menilik spesifikasi singkatnya, GWM Tank 300 Diesel ditenagai mesin 2.4L diesel turbo berteknologi variable geometry turbocharger (VGT) elektronik. Alhasil, Tank 300 diklaim mampu menghasilkan tenaga 135 kW pada 3.600 rpm serta torsi puncak 480 Nm pada 1.500–2.500 rpm.

Mesin Tank 300 Diesel ini dipadukan dengan transmisi otomatis 9-percepatan hasil pengembangan GWM, diklaim menghasilkan efisiensi tinggi dengan konsumsi bahan bakar hanya 8 liter per 100 km berdasarkan uji internal di jalan Indonesia.

Berbekal spesifikasi tersebut, SUV Tank 300 Diesel 4x2 dipasarkan dengan harga Rp608 juta OTR Surabaya, sementara varian 4x4 ditawarkan dengan harga Rp668 juta OTR Surabaya.

Di lain sisi, mobil listrik Ora 03 BEV menawarkan jarak tempuh sejauh 400 kilometer per pengisian daya, dengan konsumsi listrik hanya 13,1 kWh per 100 km.

Adapun, manajemen GWM menyebut biaya operasional Ora 03 BEV berkisar Rp22.000–Rp39.000 per 100 km, sehingga lebih hemat hingga 58% dibanding kendaraan mesin konvensional sekelasnya. Alhasil, mobil Listrik Ora 03 dipasarkan dengan harga Rp389 juta OTR Surabaya.

Perseroan pun berkomitmen untuk memproduksi lokal (completely knocked down/CKD) mobil listrik tersebut di pabrik GWM yang berlokasi di Wanaherang, Jawa Barat pada akhir 2025.

Menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales GWM sepanjang Januari-Juli 2025 tercatat sebanyak 551 unit, sedangkan penjualan ritel pada periode yang sama sebanyak 461 unit.