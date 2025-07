Mitsubishi Fuso Dukung Bisnis Logistik Lewat Bengkel Siaga 24 Jam

Bisnis.com, JAKARTA - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Indonesia, telah berkiprah selama 55 Tahun di Indonesia dan berkontribusi mendorong perekonomian dan industri bisnis Tanah Air. Selama perjalanannya, Mitsubishi Fuso tidak hanya fokus menghadirkan beragam kendaraan niaga untuk berbagai industri, namun juga berupaya memperkuat strategi layanan purna jualnya demi kebutuhan konsumen. Salah satunya adalah layanan Bengkel Siaga 24 Jam yang sudah hadir di 19 lokasi strategis di Indonesia dan Service Point yang berlokasi di daerah yang sulit dijangkau konsumen. Fasilitas-fasilitas ini menjadi komitmen jangka panjang Mitsubishi Fuso untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, serta menjaga performa kendaraan para pelaku usaha agar selalu optimal.

Di tengah sektor logistik yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan transformasi besar di tahun 2025 ini berkat adanya stimulasi dari regulasi pemerintah, peningkatan investasi, geliat sektor manufaktur, dan ledakan bisnis e-commerce, kendaraan niaga menjadi tonggak distribusi penting untuk sektor ini.

Aji Jaya, selaku Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors menjelaskan bahwa Bengkel Siaga 24 Jam adalah layanan servis 24 jam penuh yang hanya dimiliki oleh Mitsubishi Fuso. Dengan adanya fasilitas ini, konsumen dimudahkan dengan jam operasional yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa mengganggu rutinitas bisnisnya. Bahkan, Bengkel Siaga 24 Jam tetap beroperasi di hari libur nasional termasuk lebaran dan tahun baru. Fasilitas ini sangat cocok dimanfaatkan khususnya untuk konsumen di bidang logistik.

“Mitsubishi FUSO memegang tiga pilar utama dalam setiap strategi layanan purnajual, yaitu zero down time, best life cycle value, dan customer business consultant. Dan sebagai Andalan Bisnis Sejati, kami paham bahwa dunia bisnis itu beroperasi tanpa henti sehingga kendaraan niaga memegang peran penting dalam mendukung kelancaran distribusi serta operasional. Maka dari itu, Mitsubishi FUSO menghadirkan Bengkel Siaga 24 Jam sebagai solusi perawatan dan perbaikan yang dapat diakses kapan saja, khususnya bagi pelaku bisnis yang tidak memiliki fleksibilitas waktu untuk melakukan servis pada jam kerja reguler,” ujar Aji Jaya.

Aji Jaya juga menjelaskan bahwa Mitsubishi Fuso memahami bahwa para pengusaha menginginkan kemudahan dalam perawatan operasional bisnisnya. Sehingga dukungan penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, merupakan solusi yang diminati oleh konsumen.

Konsumen setia Mitsubishi Fuso, Bapak Adeng dari PT Sakata Inx Indonesia yang bergerak di bidang usaha chemical menceritakan pengalamannya menggunakan Bengkel Siaga 24 Jam. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran fasilitas ini membantu melancarkan bisnisnya, “Jam operasionalnya yang fleksibel membuat saya mudah untuk merawat Canter dan Fighter X saya kapan saja. Jadi usaha pun lancar tanpa kendala. Khususnya di keadaan-keadaan darurat juga sangat membantu apalagi kualitas perawatannya juga bagus dan banyak program menarik”, ujarnya.

Mengenal Fasilitas Bengkel Siaga 24 Jam

Di Bengkel Siaga 24 Jam, konsumen akan dimanjakan dengan layanan bengkel berstandarisasi tinggi baik dari segi pelayanan yang professional, alat yang memadai, serta kemampuan teknisi yang terlatih memberikan perawatan prima terhadap produk Canter dan Fighter X, diantaranya:

Kamar tidur, kamar mandi, dan Mushola yang bersih dan nyaman untuk beristirahat bagi pengemudi sembari menunggu unit kendaraan selesai perawatan.

Ruang tunggu yang nyaman dan dilengkapi kegiatan seperti TV, WiFi, makanan ringan dan minuman, dll.

Dilengkapi dengan Truck Pit dan Wheel Balancer yang berguna untuk pengecekan kendaraan.

Zero Down Time dengan Fasilitas Service Point

Selain Bengkel Siaga 24 Jam, Mitsubishi Fuso juga memiliki fasilitas Service Point yang diperuntukan bagi konsumen-konsumen di area tertutup dan sulit dijangkau. Contohnya, konsumen kendaraan niaga di area Pertambangan dan Perkebunan yang membutuhkan waktu tempuh yang panjang menuju lokasi dealer. Service Point ini sengaja dibangun dekat area tersebut guna mempersingkat waktu tempuh dan memudahkan akses konsumen.

Saat ini, Mitsubishi FUSO memiliki lima Service Point di Melak, Muara Enim, Mamuju, Merauke dan Sumba, dan rencananya akan terus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan konsumen. Selain itu, tersedia 226 dealer sebagai titik layanan penjualan dan purnajual yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing dealer juga telah dilengkapi dengan layanan Bengkel Berjalan atau Mobile Workshop Service (MWS) dan Parts Depo untuk memastikan ketersediaan spare parts.

Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi https://www.ktbfuso.co.id/bengkelsiaga24jam/ atau hubungi 1500-144 atau WhatsApp Interaktif 081141500144.