Mobil China Jetour Genjot Ekspansi Global ke 67 Negara, Segini Penjualannya

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen otomotif asal China, Jetour tengah menggenjot ekspansi global ke lebih dari 67 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan dua model andalan Jetour di pasar Indonesia yakni Jetour Dashing dan X70 Plus.

"Kehadiran Jetour Dashing dan Jetour X70 Plus di Indonesia menjadi lebih signifikan mengingat kedua model ini telah terbukti unggul dalam berbagai aspek, termasuk kualitas, performa, dan daya tarik pasar global," ujar Ranggy dalam keterangannya, dikutip Senin (30/6/2025).

Manajemen Jetour mengungkapkan, perusahaan meraih total penjualan mencapai 568.387 unit secara global sepanjang 2024. Angka ini melonjak 80,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Sementara itu, pada kuartal I/2025, Jetour telah memperluas ekspansi global dengan mengekspor kendaraannya ke lebih dari 67 negara di seluruh dunia.

Di luar China, sejumlah negara dan kawasan yang menjadi pasar potensial Jetour yakni Arab Saudi, Chili, Amerika Selatan, Kawasan Asia Pasifik, hingga negara-negara di Afrika Utara.

Tak hanya itu, lanjutnya, Jetour juga telah membangun lebih dari 2.000 jaringan penjualan dan layanan purnajual secara global. Alhasil, secara kumulatif, penjualan global Jetour telah menembus 1,68 juta unit.

Sebagai informasi, di pasar domestik, Jetour telah memulai produksi lokal secara completely knocked down (CKD) di pabrik PT Handal Indonesia Motor (HIM) untuk model Dashing dan X70 Plus pada Oktober 2024 lalu.

Adapun, pabrik PT Handal Indonesia Motor yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat itu juga memproduksi mobil merek China lainnya seperti Chery dan Neta.

Sebelumnya, pabrikan asal 'Negeri Tirai Bambu' itu juga telah mengumumkan rencana ekspansi untuk membangun sebanyak 30 diler pada 2025 di Indonesia.

Data Gaikindo mencatat, penjualan Jetour secara wholesales sebesar 186 unit pada Januari-Mei 2025, sedangkan penjualan ritelnya tembus 176 unit. Adapun, Jetour memulai debutnya di Indonesia pada pertengahan 2024 silam.