GIIAS 2025: Jetour Rilis SUV T2 dan Mobil Listrik X20e, Intip Spesifikasinya

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen otomotif asal China, Jetour resmi memperkenalkan varian setir kanan dari model SUV off-road, Jetour T2 dan mobil listrik Jetour X20e di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

President Director PT Jetour Motor Indonesia, Peter Zhang menyebut kehadiran Jetour T2 merupakan bagian dari strategi besar perusahaan dalam membidik segmen pasar baru di Tanah Air.

“Melalui kehadiran Jetour T2, kami ingin menunjukkan komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman dan stylish, siap menemani konsumen dalam berbagai petualangan,” ujarnya saat Media Day GIIAS 2025, Rabu (23/7/2025), dilansir dari siaran pers.

Adapun, sejak dirilis secara global, SUV ini telah terjual lebih dari 200.000 unit, memperkuat posisinya sebagai salah satu model andalan Jetour di pasar ekspor.

Secara tampilan, Jetour T2 mengadopsi gaya 'boxy' yang belakangan kembali populer di segmen SUV. Posturnya kekar dengan dimensi panjang 4.785 mm, lebar 2.006 mm, dan tinggi 1.880 mm. Jarak sumbu roda yang mencapai 2.800 mm menegaskan karakternya sebagai kendaraan yang stabil di medan berat maupun jalanan kota.

Pada bagian belakang T2 turut menambah kesan mobil adventure dengan ban cadangan menggantung di pintu bagasi, dilengkapi lampu belakang bergaya 'straight waterfall-through' yang mengalir di dua sisi pintu.

Di lain sisi, seiring dengan maraknya kendaraan elektrifikasi, perseroan juga turut menghadirkan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) Jetour X20e compact EV pada GIIAS 2025. Model ini menjadi salah satu penanda langkah elektrifikasi Jetour di Indonesia.

"Desain futuristik, fitur modern, dan kenyamanan berkendara khas SUV membuat Jetour X20e memberikan pengalaman berkendara yang praktis, efisien, dan tetap stylish untuk kebutuhan mobilitas urban," pungkasnya.

Kendati demikian, Jetour belum mengungkapkan berapa harga jual kedua model baru tersebut. Tak ketinggalan, Jetour juga membawa produk existing mereka yakni Dashing dan X70 yang sudah lebih dulu dijual di pasar Indonesia.

Sebagai informasi, di pasar domestik, Jetour telah memulai produksi lokal secara completely knocked down (CKD) di pabrik PT Handal Indonesia Motor (HIM) untuk model Dashing dan X70 Plus pada Oktober 2024 lalu.

Adapun, pabrik PT Handal Indonesia Motor yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat itu juga memproduksi mobil merek China lainnya seperti Chery dan Neta.

Sebelumnya, pabrikan asal 'Negeri Tirai Bambu' itu juga telah mengumumkan rencana ekspansi untuk membangun sebanyak 30 diler pada 2025 di Indonesia.

Data Gaikindo mencatat, penjualan Jetour secara wholesales sebesar 274 unit pada Januari-Juni 2025, sedangkan penjualan ritelnya tembus 199 unit. Adapun, Jetour memulai debutnya di Indonesia pada pertengahan 2024 silam.