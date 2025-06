Mobil China Jetour Kembali Turunkan Harga Dashing dan X70 Plus, Apa Alasannya?

Jetour kembali menurunkan harga mobil Dashing dan X70 Plus. Apa alasannya?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen otomotif asal China, PT Jetour Motor Indonesia kembali menurunkan harga jual untuk dua model sport utility vehicle (SUV) andalannya, yakni Jetour Dashing dan X70 Plus.

Marketing Director PT Jetour Motor Indonesia Moch Ranggy Radiansyah mengatakan, harga Jetour Dashing Journey kini turun menjadi Rp348,8 juta dan Jetour Dashing Inspira dengan harga Rp379,8 juta On The Road (OTR) Jakarta.

Selain itu, Jetour X70 Plus varian Journey dibanderol seharga Rp359,8 juta, dan Jetour X70 Plus varian Inspira dengan harga Rp389,8 juta. Alasannya, kata Ranggy, hal ini berkat efisiensi dari segi rantai pasok (supply chain).

“Jetour berkomitmen untuk terus menyempurnakan setiap aspek produknya agar semakin bernilai dan dekat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, salah satunya melalui optimalisasi proses rantai pasok," ujar Ranggy dikutip Selasa (17/6/2025).

Perlu diketahui, Jetour telah memulai produksi lokal secara completely knocked down (CKD) di pabrik PT Handal Indonesia Motor (HIM) untuk model Dashing dan X70 Plus pada Oktober 2024 lalu.

Baca Juga : Bos Aletra Janji Kirimkan Mobil Listrik ke Konsumen Mulai Akhir Juni 2025

Adapun, pabrik PT Handal Indonesia Motor yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat itu juga memproduksi mobil merek China lainnya seperti Chery dan Neta.

Sebelumnya, Jetour juga sempat menurunkan harga pada Maret 2025. Untuk model Jetour Dashing turun menjadi Rp359,7 juta. Sementara itu, Jetour X70 Plus menjadi Rp396,2 juta.

Soal spesifikasinya, Jetour Dashing dibekali mesin bensin 1.500 cc dengan tenaga hingga 156 horse power, serta torsi maksimal 230 Nm. Sementara itu Jetour X70 Plus memiliki mesin 1.500 cc dengan tenaga sebesar 197 horse power serta torsi maksimal 290 nm.

Menilik interiornya, Jetour Dashing dilengkapi dengan Panoramic Sunroof, serta memiliki teknologi keselamatan seperti 540° Panoramic Imaging, Blind Spot Monitoring, Rear Cross-Traffic Alert dan Intelligent Voice Control , konektivitas CarPlay dan Android Auto, serta Wireless Fast Charging.

Sementara itu, Jetour X70 Plus dilengkapi dengan atap panorama 62 inci. Mobil ini juga memiliki teknologi filter udara CN95, serta berbagai fitur keselamatan dan teknologi lainnya, seperti Keyless Entry, 6-Way Power Seat With Memory Function, One-Touch start, dan Electric Tailgate.

Sebagai informasi, data Gaikindo mencatat penjualan wholesales Jetour sepanjang Januari-Mei 2025 sebesar 186 unit. Sementara itu, penjualan ritel tembus 176 unit pada periode yang sama.