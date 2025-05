Hyundai Kona Electric Kantongi TKDN 80%, Cek Spesifikasinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai telah merakit mobil listrik Kona Electric di Indonesia, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tembus hingga 80%.

Perlu diketahui, Hyundai memiliki ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang terintegrasi, mulai dari fasilitas perakitan sel baterai, battery pack hingga menjadi mobil listrik utuh.

Ketiga pabrik tersebut yakni PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, PT Hyundai Energy Indonesia (HEI), dan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI).

Professional Cell Technology Team PT HLI Green Power, Ubaidah Jarrah mengatakan, salah satu alasan Kona EV memiliki nilai TKDN hingga 80% lantaran mobil listrik itu menggunakan sel baterai yang dirakit di pabrik PT HLI Green Power.

"Saat ini untuk pemakaian sel baterai di Indonesia baru Kona EV saja. Untuk satu Kona EV membutuhkan 216 sel baterai," ujar Jarrah di Pabrik HLI Karawang, dikutip Kamis (15/5/2025).

Menilik prosesnya, produksi sel baterai dilakukan di pabrik HLI, lalu sel baterai itu dirakit menjadi battery pack di pabrik PT HEI. Terakhir, battery pack yang sudah selesai diproduksi kemudian dipasangkan ke dalam unit mobil listrik di PT HMMI.

Selain All-new Kona Electric, Hyundai juga menghadirkan berbagai model EV lain seperti Ioniq 5, Ioniq 5 N, Ioniq 6, dan All-new Kona Electric N Line.

Tak hanya itu, Hyundai juga telah menyediakan lebih dari 130 dealer dan lebih dari 600 stasiun pengisian daya (charging station) di Tanah Air, yang menegaskan kelengkapan ekosistem EV Hyundai di Indonesia.

Spesifikasi Hyundai Kona

Menilik spesifikasinya, All New Hyundai Kona Electric memiliki jarak tempuh yang lebih panjang hingga 600 kilometer. Mobil listrik juga dibekali dengan suspensi yang nyaman, sehingga lebih mumpuni dalam meredam getaran saat dipakai berkendara.

All New Kona Electric dibekali dengan motor listrik bertenaga 217 HP dan torsi 255 Nm pada varian Long Range, mampu melesat dari 0-100 km/jam dalam 7,9 detik. Karakteristik tenaganya lebih natural saat dipacu, dengan power delivery yang progresif layaknya mobil konvensional.

Dengan kapasitas baterai 66 kWh pada varian Long Range, All New Kona Electric mampu menempuh jarak antara 549-602 kilometer dalam sekali pengisian. Sementara pada varian Standard Range, All New Kona Electric dibekali dengan baterai berkapasitas 48,9 kWh dan diklaim mampu menempuh jarak hingga 448 kilometer.

Hyundai Kona Electric juga dilengkapi fitur keamanan canggih berupa Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang disebut juga sebagai Hyundai SmartSense. Mobil itu juga dilengkapi konektivitas Hyundai Bluelink yang memudahkan pengguna dalam menjalani mobilitas.

All New Hyundai Kona Electric tersedia dalam dua varian baterai di Indonesia, yakni Standard Range dan Long Range. Harganya mulai dari Rp516 juta untuk tipe Style Standard Range hingga Rp610,2 juta untuk tipe Signature Long Range. Sementara untuk Seri N Line, Hyundai membanderol dengan harga Rp629,4 juta.