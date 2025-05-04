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Daftar Mobil Baru Harga Rp200 Jutaan Mei 2025: Toyota, Daihatsu, Honda & Suzuki

Deretan mobil baru dengan harga kisaran Rp200 jutaan menjadi pilihan. Toyota, Daihatsu, Honda dan Suzuki siapa yang lebih menarik?
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Minggu, 4 Mei 2025 | 16:23
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Petugas mengecek mobil Honda Brio baru di gudang Honda Pradana Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (25/9/2023). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil low cost green car (LCGC) Honda melalui model Brio mencapai 35.523 unit sepanjang Januari-Agustus 2023 atau naik 32,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu - JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Petugas mengecek mobil Honda Brio baru di gudang Honda Pradana Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (25/9/2023). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil low cost green car (LCGC) Honda melalui model Brio mencapai 35.523 unit sepanjang Januari-Agustus 2023 atau naik 32,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu - JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah agen pemegang merek (APM) di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda hingga Suzuki menghadirkan deretan mobil baru dengan kisaran harga Rp200 jutaan.

Adapun, model mobil yang dibanderol Rp200 jutaan tersebut terdiri dari berbagai segmen, seperti city car, low multi-purpose vehicle (LMPV) hingga low cost green car (LCGC).

Beberapa model mobil tersebut di antaranya seperti Toyota Avanza, Toyota Calya, Daihatsu Xenia, Honda Brio, hingga Suzuki XL7 yang menawarkan harga relatif terjangkau serta kualitas yang cukup baik.

Secara keseluruhan, Gaikindo mencatat sepanjang kuartal I/2025 penjualan mobil wholesales turun 4,7% menjadi 205.160 unit, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 215.250 unit.

Di lain sisi, penjualan mobil secara ritel pun susut 8,9% menjadi 210.483 unit, dibandingkan 3 bulan pertama 2024 sebanyak 231.027 unit.

Berikut Daftar Mobil Baru Kisaran Harga Rp200 Jutaan Mei 2025:

Toyota

1. Toyota Agya 

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-E Type: Rp173,2 juta

-G Type: Rp180,9 juta

-Stylix Type: Rp200,6 juta

-GR-S Type: Rp236,9 juta

2. Toyota Raize

-1.2 G Type: Rp241,9 juta

-1.0T G Type: Rp261,69 juta

-1.0T GR Sport Type: Rp291,1 juta

3. Toyota Calya:

-E Type: Rp169,6 juta

-G Type: Rp178,2 juta

4. Toyota Avanza:

-E Type: Rp242,9 juta

-G Type: Rp265,6 juta

Daihatsu

1. Daihatsu Sigra: mulai Rp141,7 juta

2. Daihatsu Ayla: mulai Rp140,3 juta

3. Daihatsu Rocky: mulai Rp228,35 juta

4. Daihatsu Xenia: mulai Rp231,15 juta

5. Daihatsu Terios: mulai Rp248,05 juta

Honda

1. Honda Brio: mulai Rp170,4 juta

2. Honda WR-V: mulai Rp280,7 juta

3. Honda BR-V: mulai Rp297,3 juta

Suzuki

1. Suzuki S-Presso: mulai Rp172,6 juta

2 Suzuki Ertiga: mulai Rp236,1 juta

3. Suzuki Ertiga Hybrid: mulai Rp274,9 juta

4. Suzuki XL7: mulai Rp264 juta

5. Suzuki APV: mulai Rp178,4 juta

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Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Leo Dwi Jatmiko

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