Pengalaman Mudik Nyaman dan Aman Bareng Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 GDi AT hadir sebagai mobil mudik ideal: kabin lega, fitur lengkap, irit BBM, dan nyaman dikendarai jarak jauh

Bisnis.com, SURABAYA — Perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya menyusuri jalur darat sepanjang 776 kilometer di tengah padatnya arus mudik Lebaran 2025 bisa dilewati dengan aman dan nyaman bersama Hyundai Santa Fe Calligraphy 2.5 GDi AT.

Dengan dimensi mobil sebesar 4,8 m x 1,9 m x 1,7 m, membuat Santa Fe sangat nyaman dikendarai dalam jarak jauh. Desain power reclining captain pada bangku baris kedua memberikan kenyamanan dan ruang lega.

Tipe Calligraphy 2.5 GDi AT ini memiliki 6 seats di mana kursi baris kedua dan ketiga bisa dilipat untuk memberikan ruang lebih buat bagasi. Hal itu memungkinkan ruang bagasi jadi makin luas, dari kapasitas minimalnya 642 liter (VDA) menjadi 1.963 liter (VDA).

Sebagai gambaran, pada perjalanan Jelajah Lebaran 2025 Bisnis Indonesia diikuti oleh 5 orang dengan barang bawahan berupa 2 koper, 5 backpack dan 4 sling back. Dengan barang-barang tersebut, cukup satu seat paling belakang yang dilipat. Sisanya, masih tersedia ruang lega dan nyaman untuk penumpang.

Hyundai sepertinya sangat serius memastikan kenyamanan buat pengendaranya. Tak cuma ruang lega, bahan dari bangkunya pun dipikirkan Hyundai dengan detail dan teliti.

"Joknya enak, nyaman tidak bikin gerah keringetan, bahannnya bagus," kata Miki, tim Jelajah Lebaran 2025 Bisnis Indonesia, Rabu (2/4/2025).

Cuaca tak tentu selama perjalanan mudik juga tidak perlu jadi halangan perjalanan jauh jadi tak nyaman. Dalam sistem ventilation and heating, Santa Fe Calligraphy dilengkapi auto climate control dual zone with 6,6" touch type control panel, auto defogging and auto-drying functions.

Selain itu, pada kursi baris pertama dan kedua juga dilengkapi dengan sistem pemanas. Bila cuaca sedang cerah, terdapat sunroof yang dapat dibuka dan tersedia pula kaca panorama di atas bangku baris kedua.

Dari sisi performa, varian all-new SANTA FE hadir dengan mesin Smartstream GW.5 GDi yang telah dirancang untuk menghasilkan efisiensi daya dan bahan bakar yang optimal dari tenaga dan torsi besar yang dihasilkannya untuk melaju di berbagai medan yang sulit. Mesin Smartstream G2.5 GDi ini diklaim sanggup menghasilkan tenaga maksimal hingga 194 PS pada 6.100 RPM.

"Untuk sekelas 2.500 cc mobil ini termasuk irit, 1 banding 15, itu kalau digas stabil. Tapi kalau lebih 3.000 RPM baru terasa pengurangan cepat bahan bakarnya," ujar Miki.

Selama perjalanan Jelajah Mudik Lebaran 2025 ini, fitur yang paling sering digunakan dan sangat krusial fungsinya adalah Hyundai Smartsense. Melalui Hyundai Smartsense, pengendara bisa merasakan pengalaman seperti kamera 360 derajat atau Surround View Monitor (SVM).

Meski ukuran mobil besar, adanya fitur SVM ini memberikan keluwesan pergerakan mobil merangsak ke kantong-kantong parkir di rest area yang padat saat momentum mudik.

Selain SVM, terdapat juga fitur Forward Collision-Avoidance Assist - Car/Pedestrian/Cyclist Detection (FCA - CAR/PED/CYC). Fitur ini untuk membaca kondisi jalanan di depan, saat terdeteksi ada mobil, pejalan kaki, atau pengemudi sepeda yang berhenti mendadak, kendaraan akan otomatis mengerem.

Fitur mobil ini juga bisa mengantisipasi risiko blind spot atau titik buta kendaraan melalui seperti Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) dan Blind-Spot View Monitor (BVM).

Fitur keamanan lainnya yang dimiliki mobil ini adalah Electronic Stability Control (ESC), yang di antaranya meliputi Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist System (BAS), Downhill Brake Control (DBC), dan Vehicle Stability Management (VSM).

Fitur ESC dapat membantu rem dan laju ban kendaraan tetap presisi dan mencegah oversteer atau understeer, termasuk di situasi yang menantang seperti jalan licin.

Secara keseluruhan, pemakaian Hyundai Santa Fe tipe Calligraphy 2.5 GDi AT sangat nyaman dan aman untuk jarak tempuh jauh seperti mudik Lebaran.