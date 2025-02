VW Kombi Versi Listrik Meluncur di IIMS 2025, Harga Rp1,4 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Mataram Motor, agen pemegang merek (APM) Volkswagen (VW) di Indonesia secara resmi meluncurkan The All-Electric ID. Buzz Long Wheelbase (LWB) pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025.

Perlu diketahui, The All-Electric ID. Buzz Long Wheelbase (LWB) merupakan mobil listrik evolusi perwujudan modern dari Volkswagen T1 (Kombi) yang legendaris pada era 1950-an.

"Di 2025 ini, kami sangat antusias memperkenalkan The All-Electric ID. Buzz Long Wheelbase. Lebih dari sekadar kendaraan, The All-Electric ID. Buzz Long Wheelbase merayakan masa lalu sambil melaju ke masa depan," ujar Head of Sales & Marketing PT Garuda Mataram Motor, Ahmad Badawi dikutip Minggu (23/2/2025).

Sebelumnya, All-Electric ID. Buzz telah diluncurkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 dengan versi normal. Kini, versi LWB dirilis sebagai varian yang lebih panjang.

Menilik spesifikasinya, ID. Buzz LWB menggunakan sistem penggerak Rear Wheel Drive (RWD) yang hadir membawa deretan inovasi terbaru; termasuk dimensi yang lebih panjang yaitu 4.962 mm dan wheelbase sepanjang 3.239 mm.

Ruang penyimpanannya mencapai 2.469 liter. Dengan kapasitas hingga enam penumpang (6-seater), ID. Buzz LWB dirancang cocok sebagai mobil keluarga.

Menilik dapur pacunya, ID. Buzz LWB dibekali torsi 560 Nm, serta tenaga maksimum 210 kW, yang memungkinkan akselerasinya semakin optimal dengan kemampuan melaju 0-100 km hanya dalam waktu 7,9 detik.

Selain itu, dengan kapasitas baterai 86 kWh, multipurpose vehicle (MPV) listrik ini dapat menempuh hingga 487 kilometer dengan kecepatan maksimal 160 km per jam.

Adapun, berbagai fitur canggih yang tersemat di ID. Buzz LWB di antaranya yakni Panoramic Sunroof with Smart Glass, Climatronic 3-zone yang dilengkapi Clean Air Particle Filter untuk menyesuaikan suhu kabin.

Selain itu, jok depan dilengkapi dengan fitur Massage, Heater, dan Memory yang meningkatkan kenyamanan berkendara jarak jauh; serta layar hiburan sebesar 12,9 inci yang didukung sistem konektivitas canggih dan 12+1 speaker Harman Kardon di berbagai titik.

Berbekal spesifikasi tersebut, The All-Electric ID. Buzz LWB dibanderol dengan harga Rp1,49 miliar OTR Jakarta, dan tersedia dalam berbagai warna dengan nuansa two-tone maupun mono-tone.

Terkait layanan purna-jualnya, The All-Electric ID. Buzz LWB memiliki garansi kendaraan selama 4 tahun atau 100.000 km, garansi baterai HV selama 8 tahun atau 160.000 km, pemeliharaan gratis selama 5 tahun atau 100.000 km, serta free wall charging 11 kW.