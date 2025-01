Suzuki Kemas Penjualan 69.000 Unit di 2024, Vitara hingga XL7 Laris Manis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen otomotif asal Jepang, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) membukukan penjualan ritel sebanyak 69.392 unit pada periode Januari-Desember 2024. Adapun, pangsa pasar Suzuki sebesar 7,8%.

Department Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) Randy R. Murdoko mengatakan penjualan pada Desember meningkat sebesar 10% dibanding November. Lonjakan ini didukung oleh kontribusi dari 5 produk favorit konsumen seperti Grand Vitara, Ertiga, XL7, Jimny, dan Baleno.

"Kombinasi kebutuhan konsumen akan kendaraan dengan memanfaatkan bonus akhir tahun, liburan panjang, serta banyaknya promo yang dihadirkan untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, membuat Suzuki mencapai peningkatan penjualan ritel secara positif,” ujar Randy dalam siaran persnya, dikutip Senin (13/1/2025).

Sementara itu, penjualan Suzuki secara wholesales atau dari pabrikan ke diler tercatat sebanyak 66.809 unit.

Adapun, perseroan mengklaim model SUV Suzuki Jimny 5-door 2024 mengalami lonjakan signifikan dengan peningkatan penjualan ritel 169% secara year-on-year (YoY). Selanjutnya, diikuti Suzuki Grand Vitara mencatatkan peningkatan tahunan hingga 89%.

Di segmen hatchback, Suzuki Baleno diklaim mencatatkan pertumbuhan secara tahunan sebesar 42%. Mayoritas pembeli Baleno merupakan kalangan generasi muda.

Tak ketinggalan, model rakitan lokal XL7 juga mencatatkan peningkatan penjualan secara tahunan sebesar 11%, dan Ertiga mengalami kenaikan 37% secara bulanan. Kedua model itu diproduksi di Pabrik Suzuki di Cikarang, Jawa Barat dengan tingkat kandungan dalam negeri di atas 80%.

Adapun, di tengah tren kendaraan ramah lingkungan, Suzuki terus memperkuat eksistensi pada segmen hybrid. Akumulasi penjualan ritel All New Ertiga Hybrid, New XL7 Hybrid dan Grand Vitara mendominasi keseluruhan kendaraan penumpang Suzuki sebesar 58% selama Desember 2024.

"Dilengkapi teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), varian hybrid ini mengedepankan efisiensi bahan bakar tanpa mengorbankan performa, menjadikannya produk unggulan yang ideal bagi keberlanjutan para konsumen Indonesia," katanya.

Menurut Randy, keberhasilan penjualan menjadi pijakan solid bagi Suzuki untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan gaya hidup konsumen Indonesia, sembari memperluas jangkauan pasar hybrid.

"Kami yakin tren positif serupa akan berlanjut hingga 2025. Menggunakan dasar ini, Suzuki siap menghadapi tantangan baru dan memperkuat posisinya di segmen MPV maupun SUV Indonesia," pungkasnya.

Berdasarkan data terbaru Gaikindo yang diterima Bisnis, pada Januari - Desember 2024, total penjualan mobil secara wholesales tercatat sebesar 865.723 unit atau turun 13,9% secara year-on-year (YoY) dari periode sama 2023 sebesar 1.005.802 unit.

Sementara itu, penjualan ritel juga turun 10,9% YoY menjadi 889.680 unit pada periode 12 bulan 2024, dibandingkan 998.059 unit pada periode yang sama 2023.