Hyundai Resmi Luncurkan Creta N Line, Harga Mulai Rp460 Jutaan

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen otomotif asal Korea Selatan, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah resmi meluncurkan model terbarunya yakni Hyundai Creta N Line pada Kamis (9/1/2025).

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto mengatakan Hyundai Creta mendapatkan antusiasme yang tinggi dari konsumen dengan terjual lebih dari 30.000 unit di Indonesia, dan sudah diekspor ke mancanegara.

"Hari ini, kami dengan bangga meluncurkan Creta N Line yang merupakan Creta generasi kedua dengan harga mulai dari Rp460 jutaan saja," ujar Frans di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, pada Kamis (9/1/2025).

Perlu diketahui, Hyundai New Creta N Line dibanderol seharga Rp460,5 juta, sedangkan N Line Turbo sebesar Rp507,2 juta. Model tersebut merupakan yang pertama diluncurkan pada 2025.

Sementara itu, New Hyundai Creta dibanderol mulai dari Rp299,7 juta untuk tipe Active MT hingga tipe tertingginya yakni Prime dihargai senilai Rp426,94 juta on the road (OTR) Jakarta.

Menilik spesifikasinya, berdasarkan laman resmi Hyundai, Creta N Line tampil lebih sporty dengan grill honeycomb dan disematkan emblem N Line.

Creta N Line juga menghadirkan tampilan yang dinamis dengan velg ring 18 berdiameter 462 mm, dengan kaliper rem depan dan belakang berwarna merah.

Guna mendukung keamanan berkendara, Hyundai Creta N Line dilengkapi dengan 42 fitur keselamatan standar termasuk 6 airbag, Electronic Stability Control (ESC), rem parkir elektronik dengan penahan otomatis, Hill Assist Control (HAC) dan lebih dari 70 fitur keselamatan.

Menyoal dapur pacunya, Hyundai Creta N Line dibekali mesin tipe 1.5 L Turbo GDi 4 silinder berkapasitas 1.482 cc. Mesin tersebut diklaim dapat menghasilkan tenaga maksimal 160 PS pada 5.500 RPM.

Berikut Daftar Lengkap Harga Hyundai Creta dan Creta N Line OTR Jakarta:

- Creta N Line: Rp460.500.000

- Creta N Line Turbo: Rp507.280.000

- New Creta Active MT: Rp299.700.000

- New Creta Trend MT: Rp331.640.000

- New Creta Trend IVT: Rp352.140.000

- New Creta Style: Rp396.640.000

- New Creta Prime: Rp426.940.000