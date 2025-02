Sensasi Berkendara New Hyundai Creta Terabas Jalan Lintas Sumatra

Begini sensasi berkendara New Hyundai Creta menerabas Jalan Lintas Sumatra

Bisnis.com, LAMPUNG - Produsen otomotif asal Korea Selatan, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) baru saja merilis mobil sport utility vehicle (SUV) terbarunya, yakni New Hyundai Creta dan Creta N Line pada 9 Januari 2025.

Bisnis dan awak media lainnya berkesempatan untuk menjajal langsung alias test drive Hyundai Creta terbaru dengan menerjang rute lintas Jawa-Sumatra pada 5-6 Februari 2025.

Totalnya, ada tiga model yang dites melakukan perjalanan jauh dengan rute Jakarta-Lampung, di antaranya yakni New Creta Prime, New Creta N Line, dan New Creta N Line Turbo.

Rombongan Media Drive Hyundai Creta melintas di Tol Trans Sumatra/Dok. Hyundai

Para peserta berangkat dari titik kumpul di Hyundai N Brand Experience Center di SCBD, Jakarta sekitar pukul 07.00 WIB. Perjalanan memakan waktu sekitar dua jam dengan jarak tempuh sekitar 113 kilometer menuju Pelabuhan Merak, Banten, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Lampung.

Lebih dari separuh perjalanan ke Pelabuhan Merak dihabiskan di Tol Tangerang-Merak yang memiliki panjang sekitar 72 km. Tol tersebut memiliki lalu lintas yang cukup menantang karena didominasi oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk logistik dan bus antarprovinsi yang tak jarang melintas dengan kecepatan tinggi.

Sepanjang perjalanan, performa dari New Hyundai Creta cukup impresif berkat mesin Smartstream 1.5L dengan Intelligent Variable Transmission (IVT).

Terlebih, New Creta N Line Turbo menghadirkan standar performa yang lebih tinggi berkat mesin 1.5L Turbo GDi yang menghasilkan tenaga hingga 160 PS dan torsi 253 Nm. Alhasil, seluruh peserta bisa menikmati akselerasi yang cukup impresif.

Begitu tiba di Pelabuhan Merak, para peserta memasukkan mobil ke kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Para peserta menghabiskan total waktu sekitar 4 jam dari titik mulai di Jakarta, untuk mencapai Pelabuhan Bakauheni dengan jalur darat dan laut.

Sesampainya di Pelabuhan Bakauheni, para peserta memulai petualangannya di Lampung dengan berkendara sekitar 43 kilometer ke Grand Elty Krakatoa Hotel tepatnya di daerah Kalianda, Lampung.

Hyundai Creta /Dok. Hyundai

Selama perjalanan, seluruh peserta melewati jenis jalan yang beragam, mulai dari Tol Bakauheni - Terbanggi Besar, jalan lokal yang berkelok, hingga kawasan permukiman melalui Jalan Lintas Sumatra.

Totalnya, ada empat mode berkendara pada Hyundai Creta, yakni Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Misalnya, mode Comfort digunakan melewati jalan berkelok dan permukiman. Mode ini cocok untuk gaya berkendara yang santai karena bisa mengurangi hentakan gas dan memperhalus respons kendaraan.

Lalu, mode Eco banyak dipakai saat melintas di dalam perkotaan yang padat karena bisa menjaga efisiensi bahan bakar, khususnya di tengah kemacetan. Kemudian ada mode Smart yang bersifat adaptif, sehingga banyak digunakan di berbagai kondisi jalan.

Saat menerabas jalanan bergelombang, suspensi Hyundai Creta relatif cukup nyaman, berkat suspensi depan MacPherson Strut dan suspensi belakang Coupled Torsion Beam Axle (CTBA).

Sementara itu, mode Sport sangat diandalkan peserta ketika melaju di Jalan Lintas Sumatra dan Tol Trans Sumatra. Mode ini membuat mobil lebih responsif sehingga peserta bisa menyalip kendaraan besar dengan lebih meyakinkan dan berkendara pada batas kecepatan maksimal yang telah ditentukan dengan tetap stabil.

Adapun, para peserta menempuh total jarak sekitar 244 kilometer. Konsumsi BBM yang tercatat sekitar 12 km per liter, namun angka tersebut bisa saja berbeda-beda, tergantung cara berkendara. Selain itu, pilihan mode berkendara juga memengaruhi konsumsi BBM.