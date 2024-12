HUT ke-1 Toyota Carbon Fighter: Gandeng AXIC Dukung Dekarbonisasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - AXIC berkolaborasi dengan Toyota Carbon Fighter (TCF) menggelar Event bertajuk ”Electrification Festival Part I” pada Minggu, (15/12/2024 di Auto 2000 Lippo Cikarang.

Mengambil konsep festival, banyak ragam kegiatan yang dapat dapat diikuti oleh partisipan antara lain Fun Time Rally, Visit Museum Gedung Juang 45 Bekasi, Holiday Campaign By Auto2000, Fun Car Meet UP (HEV) & Non HEV, CSR Collaboration, hingga Penanaman Bibit Pohon Kolaborasi dengan Zenix User (Zeus) x Jakarta Indoor Plants.

Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta dan lebih dari 80 mobil di mulai dengan melaksanakan Fun Time Rally dari Auto2000 Bekasi Barat, Gedung Juang 45 Bekasi hingga fnisih di Auto 2000 Lippo Cikarang.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan bazaar produk T-OPT yang sebagai piluhan baru brand suku cadang dengan kualitas terpercaya dan harga terjangkau. Cocok untuk mobil para member yang sudah menyelesaikan program servis berkala di bengkel resmi Toyota. Diadakan pula pengecekan kendaraan oleh Auto 2000 Lippo Cikarang sebagai jaringan dealer resmi Toyota.

Usung semangat “It’s Time for Everyone”, sebanyak 14 unit mobil elektrifikasi Toyota ikut tampil dalam kegiatan Car Meet Up sebagai bentuk pengenalan kepada para peserta dan masyarakat tentang teknologi elektrifikasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan khususnya Hybrid EV (HEV).

Selain memajang mobil elektrifikasi seperti Innova Zenix HEV & Yaris Cross HEV, peserta juga diberikan edukasi dan coaching clinic tentang eco-driving menggunakan Mobil HEV Toyota sebagai test car-nya.

”Kami bersyukur Toyota Carbon Fighter [TCF] sebagai salah satu garda depan untuk mengurangi emisi karbon telah genap berdiri selama 1 tahun. Seiring bertambahnya umur, kami terus memperkuat komitmen untuk selalu mendukung gerakan IT’S TIME FOR EVERYONE yang menekankan pada kontribusi luas masyarakat dalam menuju netralitas karbon lewat beragam cara,” ujar pendiri TCF sekaligus Ketua Umum AXIC Deny Kristianto dikutip dari siaran pers.

Adapun, ccara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama club/komunitas AvanzaXenia Indonesia Club (AXIC), Innova Community (IC), Innova Zenix Community (INZENITY), Zenix User (ZEUS), hingga Gazoo Racing Enthusiast (GRE) untuk pengurangan produksi karbon dalam kehidupan sehari-hari.