Penjualan Mei: LCGC Brio dan Pick Up Suzuki Carry Langkahi Avanza

Bisnis.com, JAKARTA – Data wholesales mobil pada Mei tahun ini merupakan yang terendah sejak Februari tahun lalu. Model tipe paling laku adalah Brio di kelas mobil ekonomis ramah lingkungan (LCGC) dan jenis niaga, Suzuki New Carry PU.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Brio Satya E baik transisi manual (MT) dan otomatis (AT) masing-masing adalah 1.105 dan 1.790 unit. Sedangkan Suzuki New Carry PU FD sebanyak 2.805 unit.

Terbanyak selanjutnya adalah Pajero Sport 2.4L DAKAR (4x2) 8AT sebanyak 1.682 unit. Lalu, Gran Max PU 1.5 STD (1.474 unit), Xpander 1.5L ULTIMATE (4X2) CVT (1.120 unit), All New Avanza 1.3 E 2021 (1.093 unit), dan Isuzu PHR 54 C BB (1.020 unit).

Dilihat secara keseluruhan, penjualan wholesales mobil Mei tahun ini sebanyak 49.453 unit. Dibandingkan bulan sebelumnya, realisasi tersebut turun 40,33 persen dengan capaian 82.879 unit.

Dibandingkan tahun lalu, penjualan Mei 2022 turun 9,77 persen. Pada Mei 2021 penjualan mobil sebanyak 54.812 unit.

Penjualan wholesales Mei merupakan terendah tahun ini, bahkan sampai Maret tahun lalu. Penjualan terendah dalam setahun terakhir terjadi pada Februari 2021 dengan angka 46.202 unit.

Sebaliknya, penjualan tahun ini periode Januari hingga Mei telah tumbuh. Selama lima bulan pertama tahun ini, penjualan naik 23,20 persen dari 320.746 pada periode sama tahun lalu, menjadi 396.153 unit pada 2022.