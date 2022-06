Brio, HR-V, dan BR-V Topang Penjualan Honda Mei 2022

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Propect Motor mencatatkan total penjualan ritel sebanyak 7.758 unit pada bulan Mei 2022. Honda Brio, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V menjadi penyumbang terbesar bagi penjualan Honda di bulan Mei lalu.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan Honda Brio meraih penjualan tertinggi dengan total 3.872 unit, yang terdiri dari Honda Brio Satya sebesar 3,032 unit dan Honda Brio RS sebesar 840 unit.

Penjualan tersebut memberikan kontribusi sebanyak 49,9 persen dari total penjualan HPM bulan Mei 2022.

All New Honda HR-V berkontribusi sebesar 19,9 persen dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 1.542 unit di bulan Mei. Model SUV lainnya, yaitu All New Honda BR-V juga berkontribusi sebesar 18.1 persen dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 1.407 unit

Model Honda lainnya juga turut memberikan kontribusi terhadap penjualan Honda pada bulan Mei 2022 Honda yaitu Honda City Hatchback RS sebesar 378 unit diikuti New Honda CR-V dengan 351 unit, Honda Mobilio 101 unit.

Kemudian untuk jajaran mobil sedannya, All New Honda Civic RS terjual 44 unit, diikuti All New Honda City 40 unit serta New Honda Accord 23 unit.

Adapun penjualan mobil ini turun 25 persen dari bulan sebelumnya yaitu April. Pada April Honda berhasil menjual sebanyak 10.289 unit.

Billy mengungkapkan turunya penjualan retail Honda di bulan Mei dipengaruhi hari kerja yang lebih sedikit, namun permintaan konsumen sampai saat ini masih positif terutama untuk model model seperti All New HR-V, All New BR-V dan Honda Brio.

“Meskipun demikian, kendala di pasokan komponen untuk produksi masih berlanjut hingga saat ini, sehingga kami terus berupaya untuk memaksimalkan produksi agar konsumen yang telah melakukan pemesanan bisa mendapatkan mobil dalam waktu yang secepat-cepatnya.” ujar Billy dalam keterangan resmi pada Minggu (12/6/2022)

Data Penjualan Retail Honda bulan Mei 2022

No. Model Jumlah

1. All New Honda Brio 3.872

2. All New Honda HR-V 1.542

3 .All New Honda BR-V 1.407

4 . City Hatchback RS 378

5. New Honda CR-V 351

6. New Honda Mobilio 101

7. All New Civic RS 44

8. All New City 40

9 New Honda Accord 23

Total 7.758