Daftar Harga Mobil Toyota Per Juni, Mulai dari Avanza Sampai New C-HR Hybrid TSS

Bisnis.com, JAKARTA – Auto2000 menyampaikan harga mobil per Juni 2022. Produk tersebut mulai dari Avanza sampai New C-HR Hybrid TSS yang merupakan produk terbaru.

Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan mengatakan bahwa Toyota C-HR Hybrid dilengkapi dengan teknologi keselamatan toyota safety sense (TSS) untuk memberikan keamanan lebih optimal.

Fitur TSS yang dimiliki New C-HR Hybrid terdiri atas pre-collision system, dynamic radar cruise control, lane departure alert, dan automatic high beam. Mobil tersebut juga dilengkapi fitur keselamatan lain seperti rear cross traffic alert dan Blind Spot Monitor.

Crossover SUV bermesin 1.800 cc 4 silinder hybrid yang diklaim irit, efisien, dan bertenaga ini memiliki 2 pilihan model di Auto2000. Harga on the road (OTR) DKI Jakarta adalah Rp 582,7 juta untuk C-HR 1.8 HV A/T (non premium color) dan Rp 584,2 juta untuk C-HR 1.8 HV A/T (premium color).

“Kepedulian Toyota atas keamanan berkendara diperlihatkan oleh New C-HR Hybrid yang tidak hanya mendapatkan upgrade wajah dan fitur kenyamanan, namun juga aplikasi fitur safety modern dan canggih Toyota Safety Sense (TSS) mengikuti jejak beberapa model Toyota lainnya,” katanya melalui keterangan pers, Jumat (3/6/2022).

Sedangkan untuk mobil Toyota lainnya di Auto2000 per Juni 2022 OTR Jakarta sebagai berikut:

Regular Order

Baca Juga : Sukses di Bali, Astra Buat Ekosistem Sewa Mobil Listrik di Danau Toba

MODEL HARGA

VIOS G CVT 321.800.000

COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) 471.900.000

COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) 521.100.000

COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) 519.200.000

COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) 522.100.000

CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) 682.400.000

CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) 685.500.000

CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) 813.500.000

CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) 816.500.000

AGYA 1.2 G M/T STD 155.500.000

AGYA 1.2 G M/T GR SPORT 160.900.000

AGYA 1.2 G A/T GR SPORT 176.600.000

YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags 304.000.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags 316.200.000

YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags 321.600.000

CALYA 1.2 E MT STD 151.600.000

CALYA 1.2 E MT 154.400.000

CALYA 1.2 G MT 160.900.000

CALYA 1.2 G AT 174.900.000

CALYA 1.2 E MT STD LUX 154.923.000

CALYA 1.2 E MT LUX 157.723.000

CALYA 1.2 G MT LUX 164.223.000

CALYA 1.2 G AT LUX 178.223.000

AVANZA 1.3 E M/T 233.100.000

AVANZA 1.3 E CVT 247.800.000

AVANZA 1.5 G M/T 255.100.000

AVANZA 1.5 G CVT 269.800.000

AVANZA 1.5 G CVT TSS 295.800.000

VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) 286.000.000

VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) 287.500.000

VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) 309.100.000

VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) 310.600.000

VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) 331.100.000

VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) 332.600.000

AVANZA 1.3 E M/T LUX 236.528.000

AVANZA 1.3 E CVT LUX 251.228.000

AVANZA 1.5 G M/T LUX 258.528.000

AVANZA 1.5 G CVT LUX 273.228.000

AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX 299.228.000

VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) 288.792.000

VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) 290.292.000

VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) 311.892.000

VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) 313.392.000

VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) 333.892.000

VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) 335.392.000

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN 359.800.000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN 380.700.000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN 433.500.000

KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX 364.652.000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX 385.552.000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX 439.723.000

KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL 387.000.000

KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL 408.400.000

KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL 462.300.000

INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL 517.600.000

VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) 562.700.000

VOXY 2.0 A/T (Premium Color) 565.700.000

VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) 565.500.000

VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) 568.500.000

VELLFIRE 2.5 G A/T 1.317.400.000

ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) 1.303.700.000

ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) 1.306.800.000

VELLFIRE 2.5 G A/T LUX 1.320.200.000

ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) 1.306.500.000

ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) 1.309.600.000

RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE 244.700.000

RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE 249.200.000

RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE 264.300.000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE 277.600.000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE 280.200.000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE 299.200.000

RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE 301.900.000

RUSH 1.5 G M/T 277.600.000

RUSH 1.5 G A/T 288.400.000

RUSH 1.5 S M/T GR SPORT 290.300.000

RUSH 1.5 S A/T GR SPORT 301.000.000

RUSH 1.5 G M/T LUX 280.209.000

RUSH 1.5 G A/T LUX 291.009.000

RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT 292.909.000

RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT 303.609.000

FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T 595.200.000

FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T 612.300.000

FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX 598.993.000

FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX 616.093.000

LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) 2.352.600.000

LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) 2.355.600.000

LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) 2.403.500.000

LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) 2.406.500.000

LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) 2.403.500.000

LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) 2.406.500.000

HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T 262.800.000

HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T 281.500.000

HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T 373.100.000

HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T 422.300.000

HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T 454.100.000

HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T 501.300.000

HI ACE COMMUTER M/T 539.200.000

HI ACE PREMIO 2.8 M/T 621.700.000

SPOT ORDER

VIOS E M/T 289.500.000

VIOS G M/T 307.300.000

COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) 474.900.000

COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) 524.100.000

AGYA 1.2 G A/T STD 168.900.000

YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags 292.400.000

VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) 301.700.000

VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) 303.200.000

VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) 304.492.000

VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) 305.992.000

TRANSMOVER 1.3 M/T 189.300.000

SIENTA 1.5 V CVT 312.700.000

SIENTA 1.5 Q CVT 334.300.000

SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY 405.100.000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY 387.100.000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN 413.100.000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY 440.000.000

INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN 485.200.000

KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS 391.952.000

KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX 419.323.000

KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS 446.223.000

INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX 486.217.000

KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL 442.400.000

VELLFIRE 2.5 G A/T 1.320.500.000

ALPHARD 2.5 X A/T 1.147.200.000

ALPHARD 3.5 Q A/T 1.577.900.000

VELLFIRE 2.5 G A/T LUX 1.323.300.000

ALPHARD 2.5 X A/T LUX 1.150.000.000

RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE 229.800.000

RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE 251.900.000

RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE 266.900.000

FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT 575.000.000

FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT 578.793.000

FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL 535.400.000

FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL 553.100.000

FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T 699.600.000

FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX 539.193.000

FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX 556.893.000

FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX 703.393.000

C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) 582.700.000

C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) 584.200.000

TOYOTA SUPRA 3.0L A/T 2.051.000.000

HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T 431.100.000

DYNA 115 ST 4X2 5M/T 354.600.000

DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T 433.300.000

DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) 437.300.000