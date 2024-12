Hilux Rangga versi SUV Meluncur Awal Tahun Depan, Simak Bocoran Harganya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA— PT Toyota-Astra Motor akan merilis Hilux Rangga versi Sport Utility Vehicle (SUV) mulai awal tahun depan. Dengan menggandeng perusahaan karoseri lokal mobil ini akan dibanderol mulai Rp400 juta.

Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor Anton Jimmy Suwandi menyampaikan perseroan menggandeng perusahaan karoseri lokal, New Armada, untuk menyulap pick-up Hilux Rangga menjadi SUV.

“Yang SUV rencana [meluncur] awal tahun. Jadi, karena ini harganya diputuskan oleh New Armada ya. New Armada akan membagikan harga,” ujar Anton dalam ajang test drive All New Toyota Hilux Rangga di Surabaya, akhir pekan ini.

Namun, Anton memberikan bocoran harga adventure SUV berada di kisaran Rp400 juta-an. Mobil ini bakal memiliki brand sendiri, tetapi pihak Toyota mengaku saat ini belum ada namanya.

“Misalnya yang automatic diesel itu harganya di kisaran Rp490 (juta) sampai Rp500 [juta] lah kira kira. Yang matic ya, yang bensin mungkin bisa sedikit di bawah Rp400 juta ya, yang manual diesel ya di antara itulah kira-kira,” tutur Anton.

Menurut Anton, adventure SUV ini merupakan bentuk dukungan Toyota kepada karoseri lokal untuk menambah portfolio produk, membuka peluang baru di pasar SUV yang semakin populer di Indonesia, dan menggerakan roda perekonomian.

Konversi mobil niaga menjadi mobil penumpang, sudah pernah dilakukan oleh Toyota bersama karoseri saat menghadirkan Toyota Kijang minibus yang mendulang sukses sehingga memperoleh julukan ‘Mobil Keluarga Indonesia’.

“Dengan rekam jejak tersebut, Hilux Rangga yang memiliki identitas sebagai mobil niaga, dikonversi menjadi passenger car untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga,” kata Anton.

Toyota mengklaim telah menjalin relasi dengan lebih dari 80 karoseri lokal sebagai strategic partner yang merupakan bagian dari ekosistem Hilux Rangga.

“Kami harap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan karoseri, dan meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia di pasar global,” tutup Marketing Director TAM, Hiroyuki Oide.

Toyota telah memajang Hilux Rangga SUV Concept saat peluncuran yang dibangun oleh karoseri New Armada. Nama New Armada sudah malang melintang di dunia konversi mobil niaga, mulai dari minibus ringan sampai big bus.

Meskipun basis mobil komersial, kata Anton, pembeli Hilux Rangga SUV tidak perlu khawatir untuk urusan homologasi.

“Toyota dan New Armada sudah menyediakan SRUT [Sistem Sertifikasi Registrasi Uji Tipe] dan SKRB [Surat Keputusan Rancang Bangun]. Alhasil, Hilux Rangga yang dimodifikasi atau kustomisasi oleh karoseri termasuk SUV ini, statusnya legal dan dapat digunakan di jalan raya.”

Hilux Rangga versi SUV Perbesar

Spesifikasi Hilux Rangga SUV

Hilux Rangga SUV adalah pengembangan mobil pick-up Toyota Hilux Rangga. Konsep mobil ini pertama kali dipamerkan pada Oktober silam.

Mobil ini memiliki tiga baris tempat duduk dengan kapasitas hingga 8 penumpang. Dimensi mobil ini cukup panjang dan lebar, sebab basis Toyota Hilux Rangga memiliki panjang 5.500 mm dan lebar 1.785 mm.

Anton menjelaskan bahwa salah satu ide dasar diproduksinya Hilux Rangga SUV adalah adanya ceruk pembeli yang ingin menggunakan mobil Hilux Rangga sebagai kendaraan pribadi, dan bukan sekedar kendaraan niaga.

“Maka kita butuh fitur-fitur yang lebih atau tadi ya konversi, misalnya ada Hilux Rangga yang SUV Concept. Itu untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang ternyata memang kebutuhannya lebih pribadi,” ujar Anton.

Mobil ini menggunakan headlamp LED disertai profil grille dan bumper yang kokoh. Aksen khas SUV juga semakin diperkuat dengan adanya roof rail, velg alloy 16 inch, dan bumper belakang yang solid.

Tampilan modern minimalist diperlihatkan oleh pemilihan two-tone body color Forest Green dan white roof. Beberapa lekukan dan sentuhan kombinasi warna hitam, semakin memperkuat identitasnya sebagai adveturer.

SUV ini memiliki fitur AC double blower untuk penumpang belakang. Bangku baris kedua dapat direbahkan dan dilipat untuk memaksimalkan space dan akses ke bangku belakang.

Beberapa fitur opsional juga tersedia, seperti front electric power window, electric seat mirror, audio AVX 7 inch with AACP, dan rear parking camera & back sensor.