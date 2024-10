Adu Spesifikasi Toyota Hilux Rangga, Suzuki Carry, Mitsubishi L300

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran Toyota Hilux Rangga membuat persaingan di segmen pikap kian sengit. Kendaraan niaga terbaru PT Toyota Astra Motor (TAM) itu akan bersaing langsung dengan Suzuki Carry dan Mitsubishi L300.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT TAM, Hiroyuki Ueda mengatakan peluncuran Hilux Rangga ini dalam rangka mengulang kejayaan Toyota Kijang Pick Up, kendaraan niaga legendaris yang pertama kali diperkenalkan pada 1977 dan telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun.

Lebih lanjut dia mengatakan, perseroan melihat potensi besar untuk mendukung sektor-sektor penting seperti manufaktur, konstruksi, serta big company maupun small-medium enterprise yang berkontribusi besar untuk ekonomi.

"Oleh karena itu, kami memperluas solusi mobilitas dengan menghadirkan kendaraan komersial yang didesain spesial untuk memenuhi beragam kebutuhan terutama untuk mendukung bisnis di berbagai sektor," jelas Ueda dalam peluncuran Hilux Rangga di Jakarta, Selasa, (15/10/2024).

Menilik spesifikasinya, Hilux Rangga diluncurkan dalam dua varian yakni diesel dan bensin. Untuk varian bensin dibekali mesin 2.000 cc, sedangkan varian diesel menggendong mesin 2.400 cc.

Berbekal dapur pacu tersebut, Hilux Rangga varian diesel diklaim dapat menghasilkan tenaga hingga 149 PS, dan torsi 343 Nm. Sementara itu, varian bensin dapat menghasilkan tenaga 139 PS dan torsi 183 Nm.

Sebagai kendaraan niaga, Hilux Rangga memiliki dimensi bak yang cukup besar dengan panjang 2.305 mm dan lebar 1.700 mm. Mobil itu memiliki daya angkut hingga 1,2 ton. Sebagai gambaran, Hilux Rangga dapat mengangkut hingga 56 galon dalam sekali perjalanan.

Menariknya, TAM tidak hanya menghadirkan Hilux Rangga sebagai kendaraan niaga, namun TAM juga berkolaborasi dengan sekitar 70 karoseri lokal yang dapat memodifikasi Hilux Rangga menjadi berbagai model kendaraan sesuai kebutuhan, seperti mobil penumpang SUV, food truck, camper van, hingga ambulans.

Berbicara soal harga, Toyota Hilux Rangga varian terendah yakni Cab-Chassis 2.0 Standard M/T gasoline dibanderol seharga Rp188,7 juta. Sementara itu, varian tertingginya yakni Hilux Rangga Pick Up 2.4 DSL High A/T berbahan bakar diesel seharga Rp304,5 juta.

Lantas, bagaimana perbandingan spesifikasi Toyota Hilux Rangga dengan rivalnya yakni Suzuki Carry dan Mitsubishi L300? Berikut ulasan lengkapnya:

Spesifikasi Suzuki Carry

Suzuki New Carry / Suzuki

Mengacu laman resmi Suzuki, mobil niaga New Carry Wide Deck memiliki bak yang luas dan dapat dibuka dari tiga sisi, dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi bak 425 mm. Mobil itu memiliki kapasitas angkut hingga 1 ton.

Adapun, mobil itu dapat mengangkut maksimal tiga orang termasuk sopir, dan kapasitas tangkinya sebesar 43 liter.

Menilik dapur pacunya, New Carry Pick Up dibekali mesin 4 Cylinder/ K15B-C (1.462 cc)/ 16 Valve with Multi Point Injection. Mobil itu memiliki transmisi manual 5 percepatan.

Berbekal dapur pacu itu, Suzuki New Carry diklaim memiliki daya maksimal 97 Ps pada 5.600 rpm, dan torsi maksimal 135 Nm pada 4.400 rpm. Suzuki juga mengklaim bahwa meski memiliki torsi yang cukup besar, namun tetap irit bahan bakar dan biaya perawatan terjangkau.

Untuk mendukung kenyamanan berkendara saat membawa muatan, Suzuki Carry memiliki suspensi jenis McPherson Strut and Leaf Rigid Axis. Tak ketinggalan, sistem pengeremannya dibekali Ventilated Disc (depan) dan Drum (belakang).

Terkait harganya, Suzuki New Carry Pick Up varian Flat Deck Standar dibanderol seharga Rp169,9 juta, sedangkan varian Flat Deck AC-PS dibanderol seharga Rp177,9 juta. Pilihan warnanya terdiri dari silky silver metalic, white, dan black.

Spesifikasi Mitsubishi L300

Mitsubishi New Colt L300 / Mitsubishi

Terakhir, Mitsubishi New Colt L300 terdiri dari dua varian, yakni Pick Up Flat Deck dan Cab Chassis. Adapun, varian cab chassis dapat disesuaikan sesuai bidang usaha, seperti ditambahkann box cooler, box sliding door, atau box multi door.

Secara dimensi, Mitsubishi L300 ini memiliki panjang 4.370 mm, lebar 1.700 mm dan tinggi 1.985 mm. Pada bagian bak L300 memiliki panjang 2.630 mm.

Untuk mesin yang dipakai adalah diesel 4-silinder 2.268 cc turbo yang mampu menghasilkan tenaga 99,25 dk dan torsi puncak 200 Nm. Mesin itu diklaim hemat bahan bakar 40% dibandingkan model sebelumnya.

Mitsubishi L300 juga memiliki kabin yang cukup luas dan dapat diisi oleh tiga orang termasuk sopir. Beberapa keunggulan lain L300 yang ditawarkan Mitsubishi yaitu hemat biaya perawatan, tangguh di tanjakan, dan mudah mencari suku cadang dengan jaringan diler yang luas.

Bicara soal harga, Mitsubishi L300 varian Pick Up Flat Deck dibanderol seharga Rp232,5 juta, sedangkan varian Cab Chassis dibanderol seharga Rp230 juta.