Toyota Hilux Rangga Meluncur, Suzuki Pede Penjualan Carry Tetap Moncer

Suzuki siapkan strategi pasarkan Carry Pick Up saat Toyota Hilux Rangga meluncur

Bisnis.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyiapkan strategi untuk menggenjot penjualan kendaraan niaga, Suzuki Carry. Pasalnya, Toyota belum lama ini telah meluncurkan Hilux Rangga yang digadang-gadang membuat persaingan di segmen pikap kian sengit.

General Manager Strategic Planning Department Suzuki, Joshi Prasetya mengatakan, penjualan Carry Pick Up justru mengalami tren kenaikan sejak pandemi Covid-19, karena banyaknya karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di kota-kota besar, lalu kembali ke kampung halaman dan mendirikan usaha.

"Yang menarik, pada saat pandemi Covid-19 contohnya, banyak sekali PHK yang terjadi di sekitaran Jabodetabek, saat itu banyak yang pulang kampung, dapat uang pesangon, lalu mereka mulai mengembangkan wirausaha di kampung halamannya masing-masing, terutama di sektor pertanian," jelasnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, fenomena itu justru membuat permintaan Suzuki Carry meningkat, terutama karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan niaga untuk mengangkut hasil panen.

Oleh sebab itu, Suzuki akan terus memperkuat segmen kendaraan niaga dengan target pasar kelas menengah, serta meningkatkan kualitas, durabilitas, serta cost of ownership dari Carry Pick Up.

"Suzuki memang fokus ke kendaraan yang efisien dan multifungsi, sehingga biaya yang dikeluarkan itu sangat minim. Kalau teman-teman [merek] yang lain mungkin ada segmen yang berbeda, tidak apa-apa, itu masing-masing gitu," katanya.

Adapun, mengacu laman resmi Suzuki, mobil niaga New Carry Wide Deck memiliki bak yang luas dan dapat dibuka dari tiga sisi, dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi bak 425 mm. Mobil itu memiliki kapasitas angkut hingga 1 ton.

Adapun, mobil itu dapat mengangkut maksimal tiga orang termasuk sopir, dan kapasitas tangkinya sebesar 43 liter.

Menilik dapur pacunya, New Carry Pick Up dibekali mesin 4 Cylinder/ K15B-C (1.462 cc)/16 Valve with Multi Point Injection. Mobil itu memiliki transmisi manual 5 percepatan.

Berbekal dapur pacu itu, Suzuki New Carry diklaim memiliki daya maksimal 97 Ps pada 5.600 rpm, dan torsi maksirnal 135 Nm pada 4.400 rpm. Suzuki juga mengklaim bahwa meski memiliki torsi yang cukup besar, namun tetap irit bahan bakar dan biaya perawatan terjangkau.

Berdasarkan data Gaikindo, Suzuki Carry Pick Up membukukan penjualan sebanyak 2.210 unit, namun angka itu juga turun 3,61% secara bulanan dibandingkan Agustus 2024 sebanyak 2.293 unit.

Spesifikasi Hilux Rangga

Menilik spesifikasinya, Hilux Rangga diluncurkan dalam dua varian yakni diesel dan bensin. Untuk varian bensin dibekali mesin 2.000 cc, sedangkan varian diesel menggendong mesin 2.400 cc.

Berbekal dapur pacu tersebut, Hilux Rangga varian diesel diklaim dapat menghasilkan tenaga hingga 149 PS, dan torsi 343 Nm. Sementara itu, varian bensin dapat menghasilkan tenaga 139 PS dan torsi 183 Nm.

Sebagai kendaraan niaga, Hilux Rangga memiliki dimensi bak yang cukup besar dengan panjang 2.305 mm dan lebar 1.700 mm. Mobil itu memiliki daya angkut hingga 1,2 ton. Sebagai gambaran, Hilux Rangga dapat mengangkut hingga 56 galon dalam sekali perjalanan.

Berbicara soal harga, Toyota Hilux Rangga varian terendah yakni Cab-Chassis 2.0 Standard M/T gasoline dibanderol seharga Rp 188,7 juta. Sementara itu, varian tertingginya yakni Hilux Rangga Pick Up 2.4 DSL High A/T berbahan bakar diesel seharga Rp 304,5 juta.