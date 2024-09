Terungkap Strategi BYD untuk Rajai Pasar Mobil Listrik di Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen mobil listrik asal China, PT BYD Motor Indonesia menyiapkan strategi jitu untuk mendorong penjualan di pasar domestik, seperti melakukan ekspansi diler hingga merangkul komunitas pengguna BYD.

Head of PR and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan mengatakan perseroan menggandeng komunitas pengguna BYD yakni Beyond melalui acara Bond and Belong di Jakarta Equestrian Park, Pulomas, Jakarta Timur.

"Pertemuan ini selain untuk mempererat hubungan dengan para pengguna, juga sebagai langkah signifikan perusahaan dalam memperkuat komitmen akan edukasi berkendara aman menggunakan mobil listrik BYD," ujar Luther di Jakarta, pada Sabtu (28/9/2024).

Sebagai informasi, Beyond, merupakan komunitas resmi pengguna BYD di Indonesia, yang dideklarasikan secara resmi pada Agustus 2024 lalu di Jakarta. Komunitas ini lahir bahkan sebelum unit mobil listrik BYD sampai ke tangan para konsumen. Saat ini, anggota Beyond sebanyak 376 orang dan terus bertambah.

Tak hanya itu, untuk memastikan bahwa produk dan layanan BYD dapat dijangkau oleh lebih banyak konsumen, perseroan melakukan ekspansi diler yang mencakup berbagai kota besar di seluruh Indonesia.

Luther mengatakan, sejauh ini BYD memiliki 24 outlet atau diler yang telah beroperasi, dan perseroan membidik target untuk mencapai 50 outlet pada akhir tahun 2024.

Setiap diler BYD itu akan menawarkan jajaran lengkap mobil listrik andalan BYD, serta memberikan layanan purna-jual, termasuk perawatan berkala dan perbaikan.

"Melalui perluasan jaringan diler yang gencar, BYD semakin mantap melangkah menuju posisi terdepan di pasar mobil listrik Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, saat ini ada empat model mobil listrik BYD yang tersedia di Indonesia. Di antaranya yaitu BYD M6 di segmen MPV, BYD Atto 3 di segmen SUV, lalu Hatchback BYD Dolphin, serta sedan BYD Seal.

Mengacu data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD masuk tiga besar merek mobil asal China dengan penjualan terlaris di Indonesia per Agustus 2024.

Di urutan pertama, Wuling masih memimpin pasar dengan penjualan sebanyak 11.910 unit pada 8 bulan pertama 2024.

Sementara itu, meski tergolong pendatang baru, BYD menduduki peringkat kedua menggeser posisi Chery, dengan penjualan moncer sebesar 6.461 unit hanya dalam 3 bulan. Adapun, penjualan Chery tembus 5.517 unit sepanjang Januari-Agustus 2024.