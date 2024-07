Rupiah Lesu, Toyota Sesuaikan Harga Mobil Fortuner dan Land Cruiser

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan penyesuaian harga untuk produk yang diimpor secara utuh atau completely built up (CBU) seperti Fortuner dan Land Cruiser 300 seiring adanya faktor perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Adapun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah menembus level Rp16.000 sejak akhir April 2024. Hingga saat ini, rupiah juga belum mampu turun ke bawah Rp16.000 per dolar AS.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengatakan, perusahaan berupaya berupaya untuk melakukan penyesuaian pada model-model CBU.

Secara rinci, dia menyebut harga untuk Toyota Fortuner meningkat Rp3,5 juta, Land Cruiser 300 naik Rp36,6 juta, Hiace naik Rp2,5 juta, Ace naik Rp4,6 juta, dan Voxy naik Rp6,7 juta.

Sejauh ini, Toyota masih berupaya untuk mempertahankan harga pada model-model dengan volume penjualan yang tinggi, terutama pada model produksi lokal. Adapun, Fortuner menjadi satu-satunya model produksi lokal yang harganya dikerek oleh Toyota.

“Salah satu alasannya memang adalah exchange rate saat ini ya,” katanya kepada Bisnis, Senin (1/7/2024).

Melihat data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, impor untuk Land Cruiser 300 Gr-S mencapai 262 unit, sedangkan Land Cruiser 300 Vx-R sebanyak 317 unit sepanjang Januari–Mei 2024.

Selanjutnya, untuk Hi-Ace Commuter Hi Grade telah didatangkan sebanyak 996 unit, dan Hi-Ace 2.8 Premio sejumlah 171 unit. Sementara untuk Toyota Voxy 2.0 Cvt hanya ada 2 unit yang didatangkan sepanjang Januari–Mei 2024.

Berikut adalah Harga Harga OTR mobil Toyota untuk DKI Jakarta, Bekasi, Banten per 1 Mei 2024

Fortuner GR Sport: mulai dari Rp570,2 juta

Land Cruiser 300: mulai dari Rp2,54 miliar

Hi-Ace Commuter: Rp564,8 juta

Hi-Ace Premio: Rp659,7 juta

Voxy: mulai dari Rp615 juta

