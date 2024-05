Update Harga Mobil Hybrid Mei 2024, dari Innova Zenix hingga Nissan Kick

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak kehadirannya di pasar otomotif Indonesia, mobil hybrid menjadi kendaraan yang kian diminati masyarakat saat ini.

Dikenal dengan kendaraan yang memiliki lebih dari satu sumber tenaga untuk mengoperasikannya karena penggabungan antara mesin dengan bahan bakar dan listrik yang memiliki sistem pengaturan khusus.

Seperti yang diketahui, saat ini pemerintah tengah mendorong masyarakat untuk berkomitmen secara global sebagai upaya meningkatkan energi bersih dengan kehadiran mobil hibrid.

Terdapat berbagai keunggulan yang menjadi alasan masyarakat untuk memiliki mobil hybrid. Salah satunya mengurangi emisi gas rumah kaca dan ramah lingkungan, serta mengurangi impor dan lebih hemat bahan bakar minyak (BBM).

Untuk itu, beberapa produsen otomotif sudah banyak menghadirkan kendaraan roda empat hibrid beragam yang bisa dijadikan pilihan bagi konsumen. Beberapa produsen mobil listrik dari merek ternama seperti Suzuki, Toyota, Honda, Mitsubishi, Wuling hingga Nissan.

Bisnis memantau harga terbaru untuk mobil hibrid pada situs resmi perusahaan, Jumat (03/05/2024).

Daftar Harga Mobil Hibrid Per Mei 2024

Harga Mobil Hybrid Suzuki

All New Ertiga Hybrid SS - AT, Rp295,6 juta

All New Ertigas Hybrid GX - AT, Rp287,2 juta

All New Ertiga Hybrid SS- MT, Rp284,6 juta

All New Ertiga Hybrid GX - MT, Rp276,2 juta

All New Ertiga Hybrid Cruise MT, Rp288,8 juta

All New Ertiga Hybrid Cruise MT (2Tone), Rp290,8 juta

All New Ertiga Hybrid Cruise AT, Rp299,8 juta

All New Ertiga Hybrid Cruise AT (2Tone), Rp301,8 juta

New XL7 Hybrid BETA MT, Rp287,2 juta

New XL7 Hybrid BETA AT, Rp298,2 juta

New XL7 Hybrid Alpha MT, Rp297,2 juta

New XL7 Hybrid Alpha AT, Rp308,2 juta





Harga Mobil Hybrid Toyota

All New Vellfire HEV, Rp1,81 miliar

All New Alphard HEV, Rp1,38 miliar

All New Kijang Innova Zenix HEV, Rp471 juta

All New RAV4 GR Sport PHEV, Rp1,15 miliar

New Corolla Cross HEV, Rp568 juta



Harga Mobil Hybrid Honda

All New Honda CR-V, Rp814,4 juta

All new Accord, Rp959 juta



Harga Mobil Hybrid Wuling

New Almaz RS Pro Hybrid, Rp472 juta



Harga Mobil Hybrid Nissan

Nissan Kicks e-Power, Rp519 juta

Disclaimer: Harga tertera bisa berubah sewaktu-waktu atas kebijakan masing-masing APM.

