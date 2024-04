Mobil Hybrid Dominasi Penjualan Suzuki pada Maret 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Suzuki Indonesia mencatatkan pertumbuhan penjualan retail sekitar 14% pada Maret 2024 dibandingkan bulan lalu dengan model New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid Cruise, dan Grand Vitara mendominasi penjualan.

PT Suzuki Indomobil Indonesia (SIS) mencatatkan penjualan retail sebanyak 6.550 unit dengan 60% diantaranya merupakan kategori mobil penumpang, dan 40% sisanya kendaraan komersial.

Dept. Head of 4W Sales PT SIS, Randy R. Murdoko mengatakan dari angka tersebut, mobil hybrid memiliki peran utama dalam penjualan dengan kontribusi hingga 51%.

Menurutnya, pasar Indonesia secara perlahan mulai beralih pada pemilihan kendaraan ramah lingkungan dan tercermin dari hasil penjualan hybrid Suzuki.

“Kami yakin ini merupakan hasil usaha bersama mulai dari jaringan dealer resmi hingga aftersales yaitu bengkel resmi yang berkomitmen untuk memberi pelayanan maksimal demi kepuasan dan kepercayaan para pelanggan setia kami,”ujar melalui keterangan tertulis, Jumat (26/4/2024).

Seluruh produk elektrifikasi dari Suzuki memiliki teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang memberikan efisiensi bahan bakar saat dikendarai. Model XL7 Hybrid menjadi primadona dengan penjualan tertinggi dari Suzuki.

Bila melihat seluruh jajaran produk Suzuki, model Baleno mengalami peningkatan signifikan 128% bila dibandingkan Februari 2024. Penjualan Ignis meningkat 33% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kemudian bila melihat secara geografis, wilayah Jabodetabek menjadi daerah yang berkontribusi paling tinggi pada penjualannya. Kemudian disusul pula oleh Jawa Timur, lalu Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

“Kami juga menyadari bahwa industri otomotif menjadi salah satu sektor andalan yang berperan dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, kami selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dari produk dan pelayanan Suzuki untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

