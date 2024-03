Harga Mobil Hybrid Mulai 200 Jutaan , Ada Honda, Toyota hingga Wuling

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pilihan mobil saat ini kian beragam, salah satunya adalah mobil hybrid, baik berteknologi full hybrid maupun mild hybrid seperti Ertiga.

Produsen otomotif semakin gencar menghadirkan mobil yang ramah lingkungan yang menawarkan berbagai keunggulan dalam berkendara.

Salah satu keunggulan yang ada pada mobil hybrid adalah kombinasi mesin pembakaran internal alias Internal Combustion Engine (ICE) serta komponen-komponen elektrik seperti baterai maupun motor listrik. Setidaknya mobil berteknologi ini tak perlu repot mengisi daya.

Bagi yang tertarik untuk memiliki mobil hibrida dan ingin merasakan berkendara yang aman dan nyaman beberapa model beredar bisa jadi pilihan.

Berikut beberapa rekomendasi merk dan harga mobil yang cocok bagi pecinta kendaraan hybrid dilansir dari beberapa sumber.

Harga Mobil Hibryd Maret 2024:

Harga Mobil Hybrid Honda

Honda All New Accord Rp959.900.000

Honda CR-V Rp749.100.000



Harga Mobil Hybrid Toyota

V Hybrid Type Rp535.750.000

V Hybrid Modellista Type Rp545.600.000

Q Hybrid Type Rp614.750.000

Q Hybrid Modellista Type Rp624.600.000

G Hybrid Type Rp471.600.000

All New Vellfire HEV Rp1.802.700.000 (Premium Color Rp1.806.200.000)

All New RAV4 GR Sport PHEV Rp1.150.000.000

All New Alphard HEV non premium color Rp1.670.000.000

All New Alphard HEV premium color Rp1.673.500.000

Yaris Cross S HV CVT TSS Rp 40.600.000 Yaris Cross S HV CVT TSS Premium Color Rp443.100.000

Yaris Cross S HV CVT TSS 2 Tone Rp444.600.000

Yaris Cross S HV CVT TSS 2 Tone Premium Color Rp445.600.000

Yaris Cross S GR HV CVT GR Rp449.950.000

Yaris Cross S GR HV CVT TSS Premium Color Rp452.450.000

Yaris Cross S GR HV CVT TSS 2 Tone Rp453.950.000

Yaris Cross S GR HV CVT TSS 2 Tone Premium Color Rp454.950.000

Innova Zenix Hybrid 2.0 G CVT Rp471.600.00 (Premium Color Rp474.600.000)

Innova Zenix Hybrid 2.0 V CVT Rp 535.750.000 (Premium Color Rp538.750.000)

Innova Zenix Hybrid 2.0 V CVT Modellista Rp545.600.000 (Premium Color Rp548.600.000)

Innova Zenix Hybrid 2.0 Q CVT TSS Rp614.750.000 (Premium Color Rp617.750.000)

Innova Zenix Hybrid 2.0 Q CVT TSS Modellista Rp624.600.000 (Premium Color Rp627.600.000)

Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S Rp608.400.00

Corolla Cross Hybrid Rp540.900.000 naik Rp568.200.000

Camry 2.5 Hybrid Rp937.400.000

Corolla Altis Hybrid A/T RpRp 620.100.000 (Premium Color Rp623.100.000)



Harga Mobil Hybrid Suzuki

Suzuki Ertiga GA Rp231.400.000

Suzuki Ertiga GL MT Rp254.800.000

Suzuki Ertiga GL AT Rp265.800.000

Suzuki Ertiga Hybrid GX MT Rp275.600.000

Suzuki Ertiga Hybrid GX AT Rp286.600.000

Suzuki Ertiga Hybrid Sport MT (2023) Rp284.600.000

Suzuki Ertiga Hybrid Sport AT (2023) Rp295.600.000

Suzuki Ertiga Cruise Hybrid MT Rp288.000.000

Suzuki Ertiga Cruise Hybrid MT 2 Tone Rp290.000.000

Suzuki Ertiga Cruise Hybrid AT Rp299.000.000

Suzuki Ertiga Cruise Hybrid AT 2 Tone Rp301.000.000

Suzuki Suzuki XL7 Hybrid Beta MT Rp283.900.000

Suzuki Suzuki XL7 Hybrid Beta AT Rp294.900.000

Suzuki Suzuki XL7 Hybrid Alpha MT Rp293.900.000

Suzuki XL7 Hybrid Alpha AT Rp304.900.000

Suzuki Grand Vitara GX Rp384.400.000

Suzuki Grand Vitara GX Two Tone Rp387.400.000



Harga Mobil Hybrid Wuling

Wuling New Almaz RS Pro Hybrid Rp442.000.000

Wuling Almaz Hybrid Rp476.000.000

Wuling Alvez Rp214.000.000

Wuling Alvez EX Rp300.000.000

Wuling Bingo EV Rp317.000.000



Harga Mobil Hybrid Nissan

Nissan Kicks e -Power Rp519.000.000

Nissan Magnite Upper MT Rp277.000.000

Nissan MagniteUpper CVT Rp300.000.000

Nissan MagnitePremium MT Rp288.000.000

Nissan MagnitePremium CVT Rp308.000.000

Nissan e - Power Two Tone Rp521.000.000



Harga Mobil Hybrid GWM

Haval H6 Rp595.800.000

Tank 500 Rp1.196.000.000

Harga Mobil Hybrid Mazda

CX-60 3.3L AWD Elite Rp1.189.000.000

CX-60 3.3L AWD Kuro Rp1.189.000.000



(Maria Jessica Elvera Marus)

