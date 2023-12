BMW Belum Produksi Mobil Listrik di RI, Ini Alasannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — BMW Indonesia nampaknya masih belum berencana untuk memproduksi jajaran mobil listrik secara lokal di Indonesia. Sejauh ini produk-produk elektrifikasi masih berstatus impor CBU dari Jerman.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo beberapa mobil listrik yang masih diimpor utuh oleh BMW adalah i7 xDrive60 Limousine RHD A/T, i440 Gran Coupe A/T, i4 eDrive35 Gran Coupe A/T, iX xDrive40 A/T, serta XM A/T.

Secara keseluruhan jumlah mobil listrik yang diimpor utuh tersebut mencapai 848 unit, sekitar 48,18% dari total impor yang dilakukan oleh BMW sebanyak 1.437 unit sepanjang Januari-Oktober 2023.

Importasi ini pun dilakukan oleh PT Tjahja Sakti Motor selaku distributor untuk merek BMW di Indonesia. Perusahaan tersebut juga merupakan entitas usaha yang 100% sahamnya digenggam oleh PT Astra International Tbk. (ASII).

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania mengatakan saat ini terdapat banyak lini produk yang diimpor dan belum memungkinkan untuk seluruh model tersebut diproduksi secara lokal.

BMW Indonesia pun berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik dari segi produk maupun layanan pada segmen premium. Importasi pun akan dilakukan apabila pasar menginginkan produk yang belum diproduksi lokal.

Sejauh ini beberapa portfolio rangkaian model yang diproduksi lokal oleh BMW Indonesia sudah mencakup kendaraan ICE untuk seri 2, 3, 5, 7, X1, X3, X5, X7 dan juga MINI Countryman.

“Penambahan model ke dalam portofolio lokal memerlukan banyak pertimbangan baik dari segi investasi dan juga sumber daya manusia. Nanti jika sudah ada rencana yang konkret pasti akan kami info kembali,” ujar Jodie kepada Bisnis.com, Selasa (5/12/2023).

Bila melihat data Gaikindo, penjualan mobil listrik BMW tercatat mencapai 579 unit sepanjang Januari-Oktober 2023. Rinciannya untuk jenis BEV, iX xDrive40 A/T sebanyak 430 unit, i440 Gran Coupe A/T sebanyak 47 unit, dan i7 xDrive60 Limousine RHD A/T sebanyak 90 unit.

Selain itu, BMW Indonesia juga memasarkan produk jenis plug-in hybrid (PHEV) melalui model XM A/T yang penjualannya mencapai 12 unit pada 10 bulan pertama 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News