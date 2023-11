Jelang Akhir Tahun, Wuling Gulirkan Promo Besar-besaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Memasuki bulan November, Wuling Motors (Wuling) menggelar program promo menjelang akhir tahun bertajuk ‘Year End Sale’ dengan ragam penawaran dan hadiah spesial.

Wuling menghadirkan berbagai promo menarik, mulai dari promo Wuling EMAS berupa special gift emas 1 gram, promo charging pile untuk setiap pembelian Air ev Long Range, program trade in lini produk New Almaz RS bagi pengguna seri Almaz.

Tidak sampai di situ, Wuling mengobral gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km (mana yang lebih dahulu tercapai) untuk New Almaz RS, Alvez, Cortez CT, dan seri Almaz. Adapun promo ini berlaku secara nasional.

Ricky Christian selaku Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors mengungkapkan promo ‘Year End Sale’ merupakan wujud komitmen untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen yang ingin memiliki produk Wuling.

“Mari manfaatkan program ini dan dapatkan berbagai penawaran menarik mulai dari hadiah spesial emas sampai dengan program trade in bagi yang ingin merasakan pengalaman berkendara canggih bersama SUV flagship terbaru Wuling, New Almaz RS,” ujarnya dikutip pada Jumat (3/11/2023).

Selama program ini berlangsung, seluruh konsumen yang melakukan transaksi pembelian Air ev, seri Almaz, dan Alvez, berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa logam mulia seberat 1 gram. Wuling juga menghadirkan promo charging pile bagi setiap pembelian Air ev Long Range selama bulan ini.

Konsumen dapat memiliki charging pile OCPP hanya dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000.000 atau konsumen bisa memilih opsi charging pile non OCPP secara gratis. Mobil listrik pertama Wuling di Indonesia ini pun masih mendapatkan insentif PPN dari pemerintah sehingga harganya semakin hemat.

Kemudian, Wuling turut menawarkan promo tambahan yang dapat dinikmati para konsumen. Mobil listrik pertama Wuling, Air ev, dapat dimiliki dengan uang muka mulai dari Rp26 jutaan atau cicilan yang terjangkau mulai dari Rp4 jutaan per bulan.

Kendaraan listrik ini menawarkan ragam kemudahan untuk lalui tantangan mobilitas perkotaan, mulai dari kemudahan berkendara dengan ukurannya yang compact, kemudahan pengisian daya di rumah, hingga biaya kepemilikan yang terjangkau.

Selain itu, flagship SUV terbaru dari Wuling, New Almaz RS Pro dan New Almaz RS Pro Hybrid, dengan ragam inovasi dan teknologi, tampilan eksterior yang berkelas, desain kabin baru yang menyajikan kenyamanan, inovasi canggih, serta fitur keselamatan yang lengkap ini turut ditawarkan dengan promo menarik.

Konsumen dapat memiliki SUV ini dengan uang muka mulai dari Rp65 jutaan atau cicilan mulai Rp7 jutaan per bulan. Selanjutnya, Wuling juga menghadirkan program untuk pembelian compact SUV yang memadukan desain stylish dan beragam inovasi, Alvez.

SUV ini memiliki nuansa penuh gaya pada eksteriornya berkat penggunaan dynamic dual-tone color, LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, serta cutting-edge 16” wheels.

Di sisi fitur, Alvez didukung oleh Wuling Indonesian Command (WIND), Advanced Driver Assistance System (ADAS), dan Wuling Remote Control App yang menghadirkan pengalaman berkendara yang inovatif. Melalui program ‘Year End Sale’, Alvez dapat dimiliki dengan uang muka yang ringan mulai dari Rp20 jutaan atau cicilan ringan mulai dari Rp3 jutaan per bulan.

Dalam kesempatan ini, Wuling turut mengadakan program trade in bagi pemilik seri Almaz yang ingin mengganti unitnya menjadi New Almaz RS Pro atau New Almaz RS Pro Hybrid. Dalam program ini, konsumen juga berhak mendapatkan additional trade in value sebesar Rp5.000.000.

