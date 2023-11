Morris Garage Beri Harga Khusus Rp315,8 Juta untuk MG ZS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Merek asal Inggris, Morris Garage memberikan harga khusus untuk model sports utility vehicle (SUV) MG ZS mulai dari Rp315.8 juta. Promo ‘Drive Now-Pay Later” juga ditawarkan dengan gratis cicilan hingga 6 bulan.

Marketing & PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengatakan desain eksterior MG ZS terbaru memiliki sentuhan gaya desain Brit Dynamic ditambah Digital Flaming Grille yang dipadukan dengan interior dual-tone.

Kemudian mobil ini menggunakan velg alloy Tomahawk dua warna dan lampu LED Projector Headlight untuk menambah kesan mewahnya.

Dari sisi interiornya, terdapat Infotainment System berukuran 10,1 inci, dan Instrument Cluster 7 inci yang dapat terhubung dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Fitur ini juga dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi, port USB untuk pengisian daya, dan bluetooth.

“New MG ZS hanyalah awal dari dedikasi kami untuk Indonesia,” ujar Arief dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (2/11/2023).

Beberapa fitur premium yang disematkan pada mobil ini diantaranya Sunroof Panoramic I-Max, Armrest yang dilengkapi dengan Comfort Arm Res, serta sistem AC dengan filter udara PM2.5:New MG ZS.

Sistem keamanan New MG ZS menggunakan suspensi Euro Tuning yang dirancang untuk memberikan stabilitas optimal selama berkendara. Kemudian mobil ini juga meraih rating bintang 5 dari Asean NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries).

Rating ini pun diberikan setelah sebuah kendaraan melalui serangkaian uji tabrak dan terbukti memenuhi standar keselamatan.

Kemudian New MG ZS dilengkapi dengan 6 airbag yang terdiri dari airbag depan ganda, airbag samping, dan airbag tirai.

MG Motor Indonesia juga memberikan garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer. Selain itu, terdapat layanan free maintenance selama 4 tahun atau hingga 50.000 kilometer. Layanan ini pun termasuk gratis biaya labor dan jasa, layanan Roadside Assistance, dan call centre 24/7.

