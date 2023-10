Japan Mobility Show 2023, Toyota Bakal Pamerkan Seri Terbaru Century dan Crown

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Toyota Motor Corporation akan menampilkan model terbaru dari Century dan Crown dalam "Japan Mobility Show 2023". Dua model kendaraan ini juga akan dipamerkan bersama beberapa kendaraan lain yang sedang dikembangkan oleh Toyota.

Toyota akan menghadirkan model terbaru dari Century yang berbeda dari versi model sedan mewahnya yang terkenal membawa pejabat dan bangsawan. Produk ini hanya akan dijual di pasar Jepang.

Mobil ini dihargai harga ¥25 juta atau US$169.780 setara Rp2,66 miliar (kurs jisdor Rp15.710). Model Century baru ini menggunakan powertrain hybrid yang menggabungkan motor plug-in dengan mesin V-6 3,5 liter.

Mobil ini memiliki tinggi 30 sentimeter atau lebih tinggi dari versi sedannya dengan fasilitas opsionalnya meliputi kaca elektrokromatik yang warnanya dapat disesuaikan. Selain itu, terdapat juga pintu belakang berayun atau geser.

Sementara itu, Toyota juga baru saja memperkenalkan model all-new Crown Sport Hybrid (HEV) sebagai kendaraan SUV terbarunya di Jepang yang akan resmi diluncurkan pada November 2023. Selain itu, Toyota juga berencana meluncurkan versi plug-in hybrid (PHEV) sekitar Desember 2023.

Kemudian model sedan Crown juga akan diluncurkan sekitar November, dan model Crown Estate sebelum akhir tahun fiskal ini.

Toyota pun tengah mengembangkan teknologi yang memungkinkan pengendara untuk mengemudi tanpa menginjak pedal gas maupun rem. Teknologi ini akan dihadirkan dalam wujud simulasi dalam gelaran Japan Mobility Show 2023.

Toyota akan meramaikan pameran Japan Mobility Show 2023 yang diselenggarakan pada 26 Oktober hingga 5 November 2023 dengan mengusung tema “Let’s Change the Future of Cars—Find Your Future”.

Dalam pameran tersebut, Toyota turut menghadirkan NEO Steer Driving Experience sebagai simulasi mengemudi tanpa menginjak pedal melalui simulator mengemudi realistis "Gran Turismo 7 yang menggunakan perangkat lunak untuk PlayStation 5/PlayStation 4.

Selain itu, Toyota juga memodifikasi bagian belakang salah satu kendaraan dan dilengkapi secara khusus sebagai Capsule Bar. Para pengunjung dapat melakukan kuis dan mendapat hadiah mainan dengan menjawab pertanyaan yang tersedia.

Hadiah tersebut berisikan salah satu dari sembilan miniatur mobil berbeda dan sebuah item rahasia.

Para pengunjung juga dapat menikmati penampilan panggung termasuk musik dan tarian di seluruh area booth Toyota. Kemudian terdapat atraksi yang membuat masyarakat dapat merasakan mobilitas masa depan seperti menyesuaikan kendaraan mobilitas, dan permainan balap yang sepenuhnya dikendalikan dengan tangan tangan.

