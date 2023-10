Lexus Indonesia Perkenalkan LM Hybrid, Harga Mulai dari Rp2,1 Miliar

Smallest Font Largest Font

Lexus Indonesia Patok Harga Hingga Rp2,69 Miliar untuk model LM Hybrid

Bisnis.com, JAKARTA — Lexus Indonesia memperkenalkan kendaraan listrik multipurpose vehicle atau MPV mewah LM Hybrid dengan harga Rp2,1 miliar untuk varian 4-seater, dan Rp2,69 miliar untuk varian 7 seater.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengatakan meluncurnya All New Lexus LM membuat jajaran kendaraan elektrifikasi dari Lexus mencapai 90 persen sebagai merek premium.

Selain itu, dengan adanya Lexus LM yang dilengkapi dengan powertrain Hybrid Electric Vehicle (HEV) membuat seluruh jenis kendaraan mewah dari Lexus seperti SUV, Sedan, dan MPV memiliki opsi elektrifikasi.

“Kehadiran The All New Lexus LM yang dilengkapi dengan powertrain Hybrid Electric tidak hanya menandai tinta perjalanan Lexus menuju realisasi visi Lexus Electrified, tetapi juga meredefinisikan kemewahan sebuah ultra-luxury MPV yang menawarkan first-class comfort dan convenience,” ujar Bansar dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/10/2023).

Dari sisi desain eksteriornya, Lexus LM 350h menggunakan garis yang menegaskan konsep spindle body dengan grille yang menggunakan teknik painting Satin-Effect Hot Stamping dan dilengkapi Slim Triple-Beam LED.

Kemudian pada bagian samping, Lexus LM dilengkapi 19-inch Distinctive Luxury Wheels yang menggunakan finishing Physical Vapor Deposition (PVD). Lalu, pada bagian belakang, The All New Lexus LM menggunakan Limitless L-shaped Light Bar dan Unified Lexus Logo.

Dari sisi desain interior, Lexus LM menggunakan material L-Aniline Leather dalam penggunaan dua jenis material berbeda pada bantalan jok belakang. Bagian kursi juga dilengkapi power adjustment, heating, ventilasi, dan air lumbar support system yang berguna untuk menyerap getaran.

Bagian kabin juga menggunakan fitur Active Noise Control yang mampu mengurangi kebisingan saat berkendara. Teruntuk varian 4-Seater juga terdapat fitur non-sound-absorbing five-layer headlining dan partisi yang membuat bagian kabin belakang semakin kondusif sehingga memungkinkan untuk melakukan bekerja, berbisnis ataupun berdiskusi.

Fitur lain yang dihadirkan oleh Lexus LM adalah seperti Rear Multi-Operation Panel berbentuk seperti smartphone yang mengatur audio, Lexus Climate Concierge, seat functions, Ambience Illumination, window blinds, dan Rear Moonroof sunshade.

Kemudian ada fitur Rear Targeted Adjustment Function atau sensor yang dapat mendeteksi temperatur pada area penumpang, dan menyesuaikannya secara otomatis.

Pada varian 4-seater juga terdapat 48-inch Ultrawide Display yang memiliki 3 mode visual, yaitu full screen, cinema, dan separate atau dapat dipisah menjadi 2 visual berbeda untuk penumpang kiri dan kanan.

Selain itu, terdapat jendela kaca yang terletak di tengah partisi dan dapat diatur (buka-tutup) sesuai dengan kebutuhan penumpang, serta Overhead Console yang dapat mengatur sensor suhu, door controls, serta lengkap dengan storage kecil yang fungsional.

Bicara soal spesifikasi, The All New Lexus LM hadir dengan powertrain 2,5 liter self-charging hybrid electric yang sebelumnya telah disematkan pada Lexus NX 350h dan Lexus RX 350h.

Kendaraan ini juga menggunakan TNGA-K untuk menunjang performa dan kedinamisan berkendara, serta dilengkapi Rear Seat Comfort yang dapat menyesuaikan performa suspensi dan distribusi torsi sehingga membantu mempertahankan postur saat berkendara.

Lexus LM memiliki tenaga 297 horsepower per 6.600 rpm dengan transmisi Direct Shift 8-AT yang ditunjang mesin 6 cylinder V, 24-Valve, DOHC, VVT-I. Torsi maksimum dari kendaraan ini mencapai 361 Nm per 4.7000 rpm.

Fitur berkendara lainnya yang disematkan pada Lexu LM adalah Automatic Smart Stop braking control, Pitch Control, dan Adaptive Variable Suspension (AVS)

Berikut daftar harga OTR varian The All New Lexus LM pada kuartal IV/2023

Lexus LM 350h 4-Seater (Hybrid Electric) : Rp2,69 miliar (Rp2.696.000.000)

Lexus LM 350h 7-Seater (Hybrid Electric) : Rp2,10 miliar (Rp2.109.000.000)

