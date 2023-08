Lexus LM Hybrid Meluncur di GIIAS 2023, Panaskan Mesin MPV Listrik Mewah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Lexus Indonesia memperkenalkan multipurpose vehicle atau MPV mewah LM Hybrid pada ajang GIIAS 2023, panaskan persaingan mobil listrik “kelas sultan”.

General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma mengatakan saat ini tidak banyak pemain yang menjual kendaraan multi purpose vehicle (MPV) mewah atau ultra luxury, sehingga Lexus berencana meramaikan pasar kendaraan premium. Terutama, MPV mewah berbasis elektrik.

“Kami memberikan experience baru khususnya untuk market indonesia yang majority adalah MPV,” ujar Bansar saat ditemui Bisnis di ICE BSD, Tangerang dikutip Sabtu (19/8/2023).

Lexus Indonesia menampilkan unit display The All New Lexus LM untuk pertama kalinya di Indonesia dalam pameran GIIAS 2023.

The All New Lexus LM memiliki beberapa fitur baru yang ditawarkan seperti adaptive damping force untuk memaksimalkan peredaman, dan 48-inch Ultrawide Display pada varian flagship 4-seater yang dapat dipisah menjadi dua visual berbeda untuk penumpang kiri dan kanannya.

Kemudian terdapat fitur Integrated Climate Concierge yang dapat mendeteksi temperatur pada area penumpang, dan secara otomatis menyesuaikan secara intuitif.

Meski demikian, dia belum bisa membeberkan berapa harga untuk All New Lexus LM dan juga tanggal peluncuran resminya. Dia hanya menyebut masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan.

“Harga juga masih belum ada karena kadang-kadang kan belakangan ini banyak sekali faktor-faktor itu bisa berubah ya,” tuturnya.

langkah Lexus yang menghadirkan beragam jenis kendaraan elektrifikasi juga merupakan upaya untuk memberikan opsi kepada konsumen untuk pelan-pelan beralih dari kendaraan ICE menuju elektrifikasi.

“Kalau mereka benar-benar mau shifting ada elektriknya sedikit coba hybrid. Kemudian mereka mencoba berubah ke BEV dengan behaviour untuk mencolok ya itu bisa PHEV. Kalau mereka benar-benar teknologi minded pengen coba teknologi baru ya mereka langsung loncat ke BEV,” jelas Bansar.

Menurutnya, industri otomotif sudah beralih dari yang tadinya berorientasi kepada produk menjadi lebih berorientasi kepada pelanggan. Hal ini yang membuat Lexus Indonesia berupaya memuaskan konsumen dengan memberikan pengalaman terbaik.

Adapun upaya Lexus Indonesia yang mendorong elektrifikasi ini disebut tidak mempengaruhi pangsa pasar seiring beberapa kebutuhan mendasar dari kendaraan ICE juga diterapkan pada kendaraan elektrifikasi.

Selain itu, Lexus Indonesia juga menghadirkan sistem dan layanan purna jual atau aftersales yang sama layaknya kendaraan ICE sehingga mengeliminasi kekhawatiran konsumen jika ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi.

