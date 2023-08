Lexus Hadirkan Booth Sustainable & Lexus Collection di GIIAS 2023

Selain memperkenalkan The First-ever Hybrid Luxury Mover – The All New Lexus LM, Lexus hadirkan booth dengan nuansa elektrifikasi di GIIAS 2023

Bisnis.com, TANGERANG – Selain memperkenalkan The First-ever Hybrid Luxury Mover – The All New Lexus LM, pada ajang GIIAS 2023 ini Lexus juga turut menghadirkan booth bernuansa elektrifikasi dan lounge ramah lingkungan yang merepresentasikan visi Lexus Electrified.

Lexus berkeinginan untuk memberikan pengalaman elektrifikasi yang amazing kepada pengunjung namun tetap memiliki sentuhan kehangatan Omotenashi khas Lexus. Bersamaan dengan itu, untuk pertama kalinya Lexus Indonesia menghadirkan koleksi Official Merchandise dari Lexus Collection yang mulai dapat dipesan sejak 10 Agustus 2023 bertepatan dengan ajang GIIAS 2023.

“Pada kesempatan istimewa ini, Lexus Indonesia kembali menampilkan booth dan lounge khusus untuk GIIAS 2023. Dengan konsep yang memadukan antara Elektrifikasi melalui unit display kendaraan lengkap dari Lexus, Sustainability melalui art display yang dapat di daur ulang dan special refreshment yang menggunakan bahan natural, serta Omotenashi melalui suasana lounge Lexus yang nyaman. Selain itu, untuk memberikan sentuhan kemewahan yang personal, kami juga menghadirkan koleksi-koleksi official Lexus Collection demi menunjang personalisasi lifestyle dari para Lexus Enthusiasts. Kami berharap kehadiran Lexus di GIIAS 2023 dapat memberikan pengalaman luar biasa dan tak terlupakan kepada seluruh pengunjung GIIAS 2023,” ujar Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia.

Booth Lexus GIIAS 2023: Potret Visi Elektrifikasi Demi Masa Depan yang Lebih Hijau



Dari segi desain, booth Lexus GIIAS kali ini terinspirasi dari desain Zen Garden dimana Lexus ingin memberikan suasana hangat yang sesuai dengan filosofi Omotenashi Lexus, namun disaat bersamaan juga memberikan kesan futuristik berkat unsur-unsur pancaran sinar biru yang mencerminkan visi Lexus Electrified.

Pada booth seluas 1.240 m2, Lexus terus konsisten menampilkan unit display yang seluruhnya merupakan kendaraan elektrifikasi.

Lexus sebagai brand yang men-display kendaraan elektrifikasi terbanyak dan terlengkap di GIIAS 2023, menampilkan 11 (sebelas) unit display kendaraan elektrifikasi mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Hybrid Electric Performance, dan Battery Electric Vehicle (BEV) dari berbagai line-up mulai dari segmen Luxury Sedan, hingga Luxury MPV. Diantaranya seperti ES HEV, LS HEV, NX HEV, RX HEV, RX PHEV, RZ BEV, dan yang baru saja diperkenalkan di Indonesia yaitu, The All New LM Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Kelengkapan opsi lini display kendaraan elektrifikasi ini menunjukkan dan semakin mempertegas visi Lexus Electrified serta komitmen Making Luxury Personal.

Lexus Collection: Kemewahan Personal dengan Sentuhan Craftmanship dan Authenticity



Pada salah satu bagian dari booth Lexus, pengunjung akan menemukan berbagai display items menarik dari Lexus Collection. Lexus Collection sendiri merupakan Official Merchandise dari Lexus Indonesia yang baru saja resmi diluncurkan pada GIIAS 2023.

Kehadiran Lexus Collection ditujukan untuk memberikan personalized choice bagi para Lexus Enthusiast dalam hal lifestyle. Dengan pilihan items merchandise yang berkualitas tinggi, Lexus Collection memiliki 4 kategori items yang diantaranya adalah Travelling, Sports, Automotive, dan Working yang sudah dikurasi untuk dapat menunjang kebutuhan lifestyle pelanggan maupun Lexus Enthusiast.

Bagi pelanggan yang ingin melihat langsung atau melakukan pemesanan Official Merchandise dari Lexus Indonesia, dapat langsung mengunjungi booth Lexus GIIAS 2023 di Hall 7D, ICE, BSD.

Nantinya akan ada personal concierge dari Lexus Indonesia yang akan menjelaskan lebih detail mengenai Lexus Collection. Apabila pelanggan belum dapat berkunjung ke GIIAS 2023, pelanggan dapat langsung menghubungi Lexus Galleries terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Lounge Lexus GIIAS 2023: Kenyamanan Personal Berkat Konsep yang Menekankan Harmonisasi antara Human & Nature

Apabila pengunjung sudah memasuki area lounge, pengunjung akan merasakan suasana yang lebih tentram dan nyaman berkat konsep Komorebi yang merepresentasikan cahaya natural dan harmonisasi antara alam dan manusia.

Konsep ini direpresentasikan dengan beberapa unsur natural, seperti misalnya dengan adanya berbagai tanaman hijau, pepohonan khas Jepang dan hiasan bebatuan serta Daishin Mini Terrarium yang ada di setiap sudut meja lounge. Ini menunjukkan perhatian dan keseriusan Lexus akan sustainability.

Berbagai art pieces juga turut ditampilkan pada sudut Brand Gallery, serta instalasi Lexus BEV Concept Layered Acrylic Art yang terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang. Karya seni ini disusun secara presisi untuk menunjukkan masa depan desain Lexus yang tidak hanya berfokus pada teknologi elektrifikasi dan sustainability, namun juga fokus pada unsur craftmanship.

Selain itu, Lexus juga menyajikan menu khusus yang hanya tersedia selama pameran GIIAS 2023 berlangsung. Misalnya pilihan menu light bites khas Jepang seperti Kohakuto dan Wagashi yang keduanya terbuat dari bahan natural dan handmade.

Lexus Indonesia mengundang pecinta mobil mewah untuk merasakan langsung Experience Amazing dan sajian spektakuler di Booth Lexus selama perhelatan GIIAS 2023 dari tanggal 10 – 20 Agustus 2023 di Hall 7D, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Banten.

