GIIAS 2023 Bakal Berakhir, Honda Prospect Motor Catatkan 1.490 Unit SPK

Bisnis.com, TANGERANG — Honda Prospect Motor (HPM) menyebut sudah mengantongi sejumlah 1.490 unit surat pemesanan kendaraan (SPK) sampai 18 Agustus 2023 dalam pameran GIIAS 2023.

Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan dari 1.490 unit tersebut Honda Brio memiliki kontribusi paling besar sekitar 22 persen. Disusul oleh HR-V, CR-V, BR-V dan WR-V yang kontribusinya rata-rata mencapai 18 persen sampai 20 persen.

“Data ini untuk pemesanan yang dilakukan pada GIIAS 2023 dengan memenuhi syarat administrasi seperti booking fee,” ujar Billy kepada Bisnis, Sabtu (19/8/2023).

Adapun dalam sebuah keterangan terpisah, Billy menyebut Honda CR-V model terbaru yang meluncur pada GIIAS 2023 telah menerima SPK sebanyak 840 unit sampai 16 Agustus 2023.

Secara rinci, sebanyak 633 unit atau sekitar 75 persen merupakan varian Honda CR-V RS e:HEV, dan sisa 207 unit atau 25 persen merupakan New Honda CR-V Turbo.

All New Honda CR-V RS e:HEV dibanderol seharga Rp799,9 juta dengan catatan pemesanan dilakukan oleh konsumen sampai 30 September 2023 dengan nomor angka 2023. Sementara untuk All New Honda CR-V 1.5L VTEC Turbo atau varian BBM dibanderol dengan harga Rp739,9 juta atau lebih rendah Rp60 juta dibandingkan varian hybrid-nya.

Pengiriman untuk All New Honda CR-V RS e:HEV akan dimulai pada Oktober 2023, sedangkan All New Honda CR-V 1.5L VTEC Turbo mulai dikirimkan kepada pelanggan mulai Agustus 2023.

“Kami menghargai konsumen yang melakukan pemesanan sebelum mobil itu test drive, tapi sudah percaya produk sangat baik sekali dan kita hargai itu dengan harga Rp799,9 juta,” ujar Billy di ICE BSD pada Jumat (11/8/2023).

Honda CR-V RS e:HEV menggunakan mesin 2.0-liter direct-injected dengan 4-cylinder atkinson cycle DOHC. Mesin ini memiliki tenaga 108 kW/6.100 rpm dengan torsi maksimum mencapai 181 Nm/4.500 rpm.

Sementra mesin yang digunakan Honda CR-V 1.5L VTEC Turbo adalah 1.5-liter direct-injected 4-cylinder DOHC VTEC Turbo dengan tenaga maksimum 140 kW/6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm/1.700-5.000 rpm.

