MG4 EV Mobil Listrik Futuristik Hadir di PEVS 2023

Bisnis.com, JAKARTA- Morris Garages (MG), memajang, mobil listrik canggihnya, MG4 EV di Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023.

Varian ini telah meraih berbagai penghargaan di ranah global seperti Best Family Car pada ajang Car of the Year & UK Car of the Year, Overall Victory for Small Car & Compact Class 2023 oleh OAMTC Awards Austria.

Arief Syarifudin Marketing and PR Director MG Motor Indonesia mengatakan, pihaknya mengambil langkah besar dalam menciptakan ekosistem mobil listrik di Indonesia. Pada ajang PEVS 2023, MG Motor Indonesia menghadirkan detail teknologi canggih pada MG4 EV kepada para pecinta otomotif di Tanah Air.

MG, tuturnya, konsisten untuk dapat terus memberikan inovasi teknologi terdepan guna meredefinisi ekspektasi konsumen dan seluruh pecinta otomotif di Tanah Air.

MG yang turut serta ambil bagian dalam perhelatan PEVS 2023, katanya, kembali mencetak sejarah memecahkan rekor MURI dengan menjadi produsen mobil pertama di Indonesia yang menggunakan mobil listrik sebagai sumber daya listrik utama dalam sebuah pertunjukan musik.

MG4 EV telah sukses menghidupkan panggung utama PEVS 2023 yang berlangsung di Jakarta pada 17 - 21 Mei 2023.

MG Motor Indonesia, paparnya, menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung perkembangan mobil listrik di Indonesia dengan menghadirkan MG4 EV yang memungkinkan penggunaan sumber daya energi yang lebih ramah lingkungan.

Pada ajang PEVS 2023, MG4 EV terbukti mampu menghasilkan daya listrik yang cukup untuk menyediakan kebutuhan listrik pada pertunjukan musik di panggung utama di booth MG selama perhelatan ajang PEVS 2023 berlangsung.

Teknologi V2L atau Vehicle-to-Load pada MG4 EV memungkinkan pengguna untuk mengisi daya pada perangkat listrik seperti laptop, smartphone bahkan alat alat instrumen musik yang membutuhkan daya listrik bisa didapat dari mobil listrik.

Hal ini mempermudah pengguna dalam mengisi daya perangkat-perangkat tersebut tanpa harus membawa adaptor atau mencari colokan listrik.

“Kami berharap dengan kehadiran MG4 EV di Indonesia, kami bisa membantu mempercepat penggunaan mobil listrik di Indonesia dan memperlihatkan bahwa teknologi mobil listrik sudah matang dan siap digunakan," ujar Arief.

MG4 EV, katanya, diharapkan dapat memberikan alternatif baru bagi masyarakat Indonesia dalam memilih kendaraan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Dengan adanya teknologi V2L, pengguna juga dapat merasakan manfaat dari mobil listrik yang lebih dari sekadar kendaraan, tetapi juga sumber daya listrik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

V2L adalah fitur canggih yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan daya baterai dari kendaraan listrik untuk memberikan daya ke peralatan listrik dengan cukup mencolok ke adapter yang tersedia di bagian bagasi MG4 EV.

Dengan kemampuan daya hingga 2.2 kilowatt (kW), para pengguna dapat menggunakan berbagai peralatan listrik yang mereka butuhkan, dimana saja mereka berada.

Arief melanjutkan desain futuristik dan stylish pada MG 4 EV juga membuat mobil ini menjadi salah satu yang paling menarik di kelasnya. Dari bagian depan, mobil ini dilengkapi dengan lampu LED yang tajam dan grill berbentuk honeycomb yang memberikan kesan modern dan agresif. Pada bagian samping mobil ditandai dengan garis-garis yang tegas dan roda alloy yang sporty.

Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang memberikan kemudahan berkendara kepada penggunanya, memiliki performa kendaraan yang luar biasa, dan juga aman dan ramah lingkungan. Semua ini dapat dicapai berkat teknologi-teknologi canggih yang digunakan seperti teknologi baterai Rubik’s Cube yang memungkinkan MG4 EV memiliki jarak tempuh hingga lebih dari 425 KM dalam satu kali pengisian daya baterai.

MG 4 EV juga menawarkan performa yang tinggi dengan akselerasi dari 0-100 km/jam hanya dalam waktu 7,7 detik dan kecepatan maksimal 140 km/jam. Selain itu, MG 4 EV juga dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan yang lengkap seperti Electronic Stability Program (ESP), Anti-lock Braking System (ABS), Brake Assist System (BAS), dan Dual Front Airbags, Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Blind Spot Detection, Lane Change Assist, yang sudah memenuhi standar keselamatan berkelas dunia dan bahkan meraih rating bintang 5 untuk uji keselamatan EURO NCAP.

Selain itu, penggunaan teknologi V2L pada MG 4 EV juga menunjukkan bahwa mobil listrik bukan hanya kendaraan yang ramah lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan sehari-hari.

MG Motor Indonesia berharap dengan kehadiran MG 4 EV, dapat membantu mempercepat penggunaan mobil listrik di Indonesia dan memperlihatkan bahwa teknologi mobil listrik sudah matang dan siap digunakan. MG juga berharap dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang.

Peran MG pada industri kendaraan listrik dunia pun sudah tidak perlu ditanyakan lagi. MG terus mendukung program pengadopsian kendaraan listrik dunia di lebih dari 84 negara, dimana MG telah menjual sebanyak 300.000 kendaraan listrik di dunia.

Donny Septianto Kurniawan, Country Director MG Motor Indonesia menjelaskan bahwa konsumen MG di seluruh Indonesia sudah menunggu kehadiran MG4 EV di pasaran, ini terlihat dari pemesanan sebanyak 1.200 unit MG4EV sejak diluncurkan Februari 2023.

Dia menuturkan MG juga terus mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penggunaan mobil listrik di Indonesia. Persiapan MG membangun jaringan stasiun pengisian listrik di semua dealer MG di seluruh tanah air juga terus di lakukan sehingga dapat lebih mudah diakses oleh para pengguna mobil listrik di berbagai kota di Indonesia.

“Dalam hal ini, MG bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan ekosistem mobil listrik yang lebih baik di Indonesia. Kami juga akan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” katanya.

